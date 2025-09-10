Qatar bajo ataque: la huelga de Israel contra los líderes de Hamas intensifica la tensión regional







Qatar se despertó el miércoles todavía cavando en los escombros de un ataque israelí el día anterior sobre los líderes políticos de Hamas que se habían reunido en la capital del país rico en energía de Medio Oriente para considerar una propuesta de EE. UU. Para un alto el fuego en el alto Franja de Gaza.

Los medios locales de Qatar se pusieron estrechamente a las declaraciones gubernamentales emitidas después del ataque del martes, que mató al menos a seis personas en un vecindario de Doha que alberga embajadas y escuelas extranjeras. Qatar está gobernado por un emir hereditario y restringe estrechamente el discurso como otras naciones árabes del Golfo.

La huelga en el territorio de un aliado estadounidense provocó una condena generalizada de varios países en el Medio Oriente y más allá. También marcó una escalada dramática en la región y se arriesgó a ver conversaciones destinadas a poner fin a la guerra y liberar a los rehenes que todavía tienen Hamas en Gaza.

Hamas Dicho un comunicado el martes que sus principales líderes sobrevivieron a la huelga, pero que cinco miembros de nivel inferior fueron asesinados, incluido el hijo del líder de Khalil al-Hayya Hamas para Gaza y su principal negociador, así como tres guardaespaldas y el jefe de la oficina de Al-Hayya. Hamas, que a veces solo ha confirmado el asesinato de sus líderes meses después, no ofreció ninguna prueba inmediata de que Al-Hayya y otras cifras de alto nivel habían sobrevivido.

Al Jazeera, la red de noticias satélite abierta financiada por el gobierno de Qatar, describió el ataque en sus titulares como una agresión brutal. El gobierno israelí ha prohibido a Al Jazeera operando en Israel o en Cisjordania en medio de la Guerra de Israel-Hamas, aunque sus periodistas aún transmiten desde la Franja de Gaza.

La agencia estatal de noticias Qatar señaló que el emir gobernante del país, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, tenía una serie de llamadas con líderes mundiales, incluido el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump.

El jeque Tamim condenó el ataque y, según una lectura de la llamada, dijo que Qatar responsabiliza a Israel «responsable de sus repercusiones, a la luz de la política de agresión que adoptan que amenaza la estabilidad de la región y obstruye los esfuerzos para eliminar y alcanzar soluciones diplomáticas sostenibles.

Qatar Airways, una importante aerolínea este-oeste que opera desde el enorme aeropuerto internacional de Hamad del país, buscó asegurar a los pasajeros que sus vuelos estaban a salvo y no se interrumpían.

Katar Mantiene un arsenal importante de los sistemas de defensa aérea, incluidas la defensa de área de gran altitud de Patriot y Terminal de fabricación estadounidense, o baterías de Thaad. Sin embargo, no parece inmediatamente que las defensas aéreas de Qatar se involucraran durante el ataque.

El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, dijo el martes por la noche que el enemigo israelí usó armas que no fueron detectadas por Radar.

No explicó, pero la declaración sugiere que los aviones de combate israelíes podrían haber lanzado los llamados misiles separados a distancia para golpear el sitio sin ingresar al espacio aéreo de Qatar posiblemente sobre el Golfo Persa.

Estados Unidos ha dicho que advirtió a Qatar antes de la huelga. Qatar disputa que, con el jeque Mohammed, diciendo que los estadounidenses enviaron un mensaje 10 minutos después de que ocurrieron los ataques, diciendo que se les informó que iba a haber un ataque de misiles contra el estado de Qatar.

Qatar también es el hogar de la Militar estadounidenseLa sede delantero de su comando central basado en MidEast. La sede, ubicada en la extensa base aérea al-Udeid, también tiene radares y sistemas de defensa administrados por los estadounidenses y recientemente recibió a Trump en su gira por la región en mayo.

