Qantas recibió una multa de Rp920 mil millones después de ser despedido de miles de trabajadores en medio de Pandemi, por lo que el caso más grande en la historia de Australia

Sydney, Viva – Australian National Airlines, Qantas fue sentenciado a la mayor multa en la historia del empleo del país. La aerolínea, que se había convertido en un ícono del orgullo de los canguros, fue declarado culpable de disparar más de 1.800 trabajadores ilegales de manejo de tierra durante la pandemia Covid-19.

Leer también: Volando 20 horas sin tránsito, Airbus A350-1000 específicamente de Qantas listo para romper el récord mundial de Sydney y Ndash; Londres



Este caso ha estado sucediendo durante cinco años, con varias decisiones judiciales que continúan ascendiendo al Tribunal Superior. Ahora, el Tribunal Federal de Australia decide que Qantas debe pagar una multa de US $ 59 millones o alrededor de Rp920 mil millones.

Este castigo no solo proporciona justicia a miles de trabajadores afectados, sino que también se convierte en una fuerte señal de que las grandes empresas no pueden violar arbitrariamente la ley de empleo.

Leer también: Los hombres indios amenazan a los asistentes de vuelo en vuelos australianos de Bali-Australia, videos virales de otros pasajeros



El juez Michael Lee, quien dirigió el juicio, dijo que la sentencia fue hecha deliberadamente para ser un «efecto disuasivo» para otras compañías que tienen la intención de hacer lo mismo. Qantas no pudo evitar más y reconoció que la política de fuente de masas había causado un sufrimiento real por sus trabajadores.

Leer también: Qantas volverá a abrir la ruta internacional



Entonces, ¿cuál es la cronología de este caso y cuáles son los puntos importantes de esta decisión histórica?

Cronología de casos Despidos ilegales Qantas

Pandemi Covid-19 2020

Cuando Pandemi golpeó, Qantas fue una de las aerolíneas más devastadas. Las operaciones de vuelo están casi paralizadas, y la gerencia intenta reducir un costo a gran escala. Uno de los pasos extremos dados fue la subcontratación de trabajadores de manejo de tierra en varios aeropuertos. Como resultado de esta decisión, más de 1.820 empleados perdieron sus empleos.

Demandas por sindicatos

El Sindicato de Trabajadores de Transporte (TWU) demandó inmediatamente a Qantas, evaluó que la medida era ilegal porque se incautó los derechos de los trabajadores para negociar colectivamente y tomar acciones industriales. Esta demanda continuó durante muchos años.

Decisión del Tribunal Superior 2023

El Tribunal Superior de Australia rechazó la apelación de Qantas y confirmó que el paso de outsourcing estaba violando la ley. Esta decisión se convirtió en una gran victoria para los trabajadores que durante tres años estaban esperando claridad.

Compensación de US $ 78 millones

Antes de que se transmitiera la multa, el tribunal ya había decidido que Qantas preparaba un fondo de compensación de US $ 78 millones ($ 120 millones) para compensar las pérdidas económicas y el sufrimiento experimentado por los trabajadores.

Registro de US $ 59 millones

En la última decisión, el tribunal impuso una multa adicional de US $ 59 millones ($ 90 millones). De esa cantidad, se otorgaron directamente US $ 32 millones ($ 50 millones) directamente a TWU como la parte que luchó por este caso hasta el final.

Crítica de la cultura de la compañía Qantas

El juez Michael Lee en su declaración, citado por la BBC y The Guardian, consideró que Qantas tenía un «agresivo y no mostró un arrepentimiento real». Destacó cómo la gerencia realmente trató de evitar el pago de la compensación con todos los medios legales, mientras que, por otro lado, afirmaron que se arrepintieron de haber despedido a los trabajadores.

TWU también evaluó que las disculpas de Qantas solo habían salido después de que la aerolínea fue sentenciada a la multa más grande en la historia de Australia. «Qantas solo se disculpó por finalmente perder y tuvo que pagar», dijo el portavoz de TWU citó a Simpleflying.com Selasam el 19 de agosto de 2025.

Declaración de CEO de Qantas

El CEO de Qantas Group, Vanessa Hudson, transmitió una disculpa oficial a los trabajadores que fueron despedidos:

«Nos disculpamos sinceramente con cada 1.820 terrenos que manejan a los empleados y sus familias que sufren esta decisión. La subcontratación en el momento difícil de hecho trajo grandes dificultades, y lo lamentamos»

Después de esta victoria legal, TWU instó a Qantas a reformar realmente el sistema de empleo. Una de las demandas es mejorar las condiciones de trabajo en las empresas terceras, como Swissport, que según los informes experimentan hasta 400 casos de seguridad cada mes debido a la fatiga, la falta de personal y los bajos salarios.

Para muchos observadores, este caso no se trata solo de compensación, sino también de la responsabilidad de las grandes empresas en medio de la crisis.