PWI se arrepiente de la revocación de la identificación de prensa periodista de CNN indonesia, pidiendo un palacio de aclaración

Yakarta, Viva – una asociación Reportero Indonesia (Sin sacerdote) Centro para la Oficina de Press, Medios e Información de la Secretaría Presidencial (BPMI SetPres) para proporcionar aclaraciones sobre la revocación de la tarjeta Liputan Liputan palacio experimentado por un periodista CNN Indonesia.

Pwi Pusat también alentó a BPMI Sekpres a abrir un espacio de diálogo con la prensa después del incidente.

«Mantener la libertad de la prensa significa mantener la democracia. Por lo tanto, cada forma de restricción que es contraria a la constitución y la ley de prensa debe detenerse», dijo el presidente central de PWI, Akhmad Munir, declaró la actitud de su organización hacia el incidente como escrito en su declaración en Jakarta, el domingo 28 de septiembre de 2025.

Munir dijo que la revocación de la tarjeta de cobertura del palacio del periodista CNN Indonesia Debido a las razones de las preguntas que planteó fuera de la agenda del presidente no puede justificarse. Según él, esta acción es una forma de obstruir los deberes periodísticos, así como limitar los derechos públicos para obtener información.

También ve que la acción tiene el potencial de obstaculizar la independencia de la prensa, así como, al contrario del mandato de la Constitución, como la ley número 40 de 1999, con respecto a la prensa.

«El artículo 28f de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia garantiza el derecho de todos a comunicarse y obtener información. Luego, el artículo 4 de la ley de prensa enfatiza que la independencia de la prensa se garantiza como derechos humanos, sin censura o prohibición de la transmisión», dijo.

También recordó que el párrafo del Artículo 18 (1) de la ley de prensa establece que cada parte que dificulta o obstaculiza deliberadamente la implementación de la independencia de la prensa puede estar sujeto a prisión por hasta dos años o una multa máxima de RP500 millones.

Aji Kecam Revocación del acceso periodista de CNN Indonesia

Alianza periodista independiente (Aji) Yakarta y el Instituto de Asistencia y el Instituto de Ayuda Legal (LBH) La prensa condenó el decreto de la Oficina de Press, Medios y Información de la Secretaría Presidencial para revocar la tarjeta de identidad (ID Press) del Palacio de periodistas CNN indonesios con las iniciales DV.

La revocación de la identificación de la prensa ocurrió después de la agenda de la llegada del presidente Prabowo Subianto en la Base de la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, el sábado 27 de septiembre de 2025. Prabowo llegó a Halim después de visitar cuatro países.

En esa ocasión, DV preguntó sobre el programa de alimentación nutritiva libre (MBG) que luego el caso de la intoxicación por MBG fue recientemente.

Basado en la información compilada por AJI y LBH Press, la Oficina del Palacio tomó la identificación del Palacio DV directamente en la oficina de CNN a las 20.00 WIB. La Oficina de Press, Medios y Información de la Secretaría Presidencial considera la pregunta fuera del contexto de la agenda para que decida revocar la identificación de DV Press.

«La declaración del presidente Prabowo llamará al líder de la Junta Nacional de Nutrición (BGN) para la evaluación del programa MBG es un esfuerzo para la apertura pública y puede ser un contrapeso de las noticias de intoxicación que circula en la comunidad. Además, PRABOWO dijo MBG es un gran programa», Presidente de Aji Jakarta, Irsyan, hayim en su declaración, domingo 28 de septiembre, 2025.

Consideró que el caso no fue solo un ataque contra los individuos, sino que también ataca a los derechos públicos para obtener información. También dijo que el estado no debería dejar que este evento se repita.

«Aji Yakarta y LBH Press enfatizaron que la práctica de inhibir el trabajo periodístico solo empeorará el clima de la libertad de prensa en Indonesia», dijo.

Los siguientes son los puntos de las declaraciones de prensa de Aji Yakarta y LBH, que incluyen:

1. Insta a la Oficina de Press, Medios e Información de la Secretaría Presidencial disculpada y devuelve la ID de prensa de Istana que pertenece al periodista de CNN Indonesia.

2. Instó al presidente Prabowo Subianto a evaluar la prensa, los funcionarios de la Oficina de Medios y la secretaría de información de la Secretaría Presidencial que revocó la identificación del Palacio DV Press.

3 Todas las formas de violencia o inhibición de los periodistas son violaciones de la ley y la democracia.

Anteriormente, un periodista de televisión de CNN Indonesia en la sesión de entrevistas hicrarias le preguntó al presidente Prabowo Subianto sobre el programa de alimentación nutritiva gratuita

«Con respecto a la alimentación nutritiva gratuita, ¿hay una instrucción especial, señor?» Pídale al periodista al presidente Prabowo en la Base Aérea de la Fuerza Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el sábado.

El presidente Prabowo luego respondió a la pregunta diciendo que llamaría al jefe de la agencia nacional de nutrición Dadan Hindayana.

Después de eso, la captura de pantalla del periodista circuló en las redes sociales, quien dijo que no era un reportero del palacio porque BPMI Setpres había tomado su tarjeta de cobertura del palacio.

Jefe de redacción CNN Indonesia Titin Rosmasari En su declaración en Yakarta el domingo, confirmó que BPMI Setpres había recuperado la tarjeta de cobertura del palacio del periodista.

