PVS Down, pero los registros del segmento de tres ruedas son las mejores ventas de agosto: Siam







El indio automóvil La industria fue testigo de un rendimiento mixto en agosto de 2025 con la disminución de las ventas de vehículos de pasajeros, mientras que los segmentos de tres ruedas y de dos ruedas registraron el crecimiento, dijo el lunes la Sociedad de Fabricantes de Automóviles Indios (SIAM).

Según los datos de Siam, las ventas de vehículos de pasajeros se ubicaron en 3,21,840 unidades en agosto de 2025, marcando una disminución del 8,8 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado. La industria atribuyó la caída a la recalibración de los despachos por parte de los fabricantes.

Por otro lado, la categoría de tres ruedas registró sus ventas más altas para agosto, creciendo 8.3 por ciento interanual a 75,759 unidades de 69,962 unidades en agosto de 2024.

El crecimiento fue impulsado por transportistas de pasajeros y transportistas de bienes. Sin embargo, el rickshaw El segmento cayó bruscamente en un 49.4 por ciento a 1,344 unidades, mientras que las ventas de E-CART aumentaron 362.9 por ciento a 810 unidades.

Las ventas de dos ruedas aumentaron un 7,1 por ciento a 18,33,921 unidades en agosto de 2025 en comparación con 17,11,662 unidades el año pasado. Los scooters crecieron un 12.7 por ciento a 6,83,397 unidades, mientras que las motocicletas vieron un modesto 4.3 por ciento de un aumento en 11,06,638 unidades. Los ciclomotores registraron una ligera disminución del 1,5 por ciento, a 43,886 unidades. Quadricycles registró actividad insignificante sin ventas reportadas en agosto.

Al comentar sobre el desempeño, el director general de SIAM, Rajesh Menon, dijo: «Las ventas de vehículos de pasajeros en agosto de 2025 desaceleran por (-) 8.8 por ciento, registrando ventas de 3.22 unidades lakh en comparación con agosto del año anterior, principalmente debido a la recalibración de despachos por fabricantes de vehículos de pasajeros.

Tres Wheelers registraron sus ventas más altas de agosto en 2025 de 0.76 lakh unidades, con un crecimiento del 8,3 por ciento en comparación con agosto de 2024. El segmento de dos ruedas creció un 7,1 por ciento en agosto de 2025, en comparación con agosto de 2024, con ventas de 18.34 unidades lakh «.

Agregó que la reciente decisión del gobierno de reducir Impuesto sobre bienes y servicios (GST) Las tarifas en los vehículos «contribuirían en gran medida a permitir un acceso más amplio a la movilidad e inyectar un nuevo impulso en el sector automotriz indio en la próxima temporada festiva».

La producción general de vehículos de pasajeros, vehículos de tres ruedas, dos ruedas y ciclos Quadri durante agosto de 2025 fue de 26,93,049 unidades.

