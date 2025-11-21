PVMBG dijo que hoy no cayeron nubes calientes de Semeru, pero el estado aún estaba alerta

Bandung, VIVA – Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos (PVMBG), el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, informó que a pesar de la actividad de avalanchas nubes calientes ya no se detecta hoy, estado Monte Semeru en Lumajang, Java Oriental permanece en el nivel IV (precaución).

PVMBG dijo que los dos últimos informes de monitoreo que llegaron el tercer día del período de 00.00 a 06.00 WIB y de 06.00 a 12.00 WIB mostraron que el terremoto erupción sigue siendo alta, registrada de 36 a 45 veces en las últimas 12 horas.

Además, se produjeron entre 4 y 7 avalanchas de material acompañadas de vientos provenientes del cráter.

«Lo que agradecemos es que hoy no caigan más nubes calientes que antes nos preocupaban a todos», dijo el jefe de PVMBG Hadi Wijaya, el viernes 21 de noviembre de 2025.

Hadi dijo que dos días antes se habían producido nubes calientes seguidas, el primer día duró alrededor de 4 horas, el segundo día menos de 1 hora, y hoy no se volvió a observar.

PVMBG evalúa esta condición como una señal del potencial de disminución de las nubes calientes, pero recuerda que la erupción aún está activa*, por lo que se estima que todavía se está acumulando material volcánico alrededor del cráter.

«El riesgo puede aumentar si hay fuertes lluvias que tienen el potencial de desencadenar lava fria«, dijo

Hadi dijo que el BPBD de Lumajang informó que 956 residentes todavía se encontraban en campos de refugiados, mientras que informes de otros puntos mostraban que el número de refugiados había superado las 1.000 personas.

Aunque algunos residentes han regresado a sus hogares, PVMBG recuerda a la gente que deben permanecer alerta porque el peligro potencial aún existe. «Incluidas erupciones con eyecciones de rocas incandescentes, avalanchas de material, lava fría debido a las lluvias de los últimos dos días», dijo.

Hadi dijo además que ayer se registraron 137 escaladores en la zona de escalada. Se informó que todos ellos se encontraban en condiciones seguras porque se encontraban en un radio de unos 8 kilómetros desde la cima.

«Esta distancia de seguridad todavía se considera relevante según las recomendaciones del PVMBG y de la Agencia Geológica, pero seguirá siendo evaluada según la evolución de la actividad en las montañas», explicó Hadi.

Hadi agregó que PVMBG había desplegado 8 expertos en el campo: 4 expertos en volcanes de PVMBG, 4 equipos de drones de BPPTKG y 2 observadores de volcanes de Ijen y Bromo.

«Este equipo tiene la tarea de fortalecer el monitoreo visual y brindar educación a la ciudadanía», dijo.