¿Putri Komarudin se convirtió en la nueva menpora? Los hechos se preocupan por el equipo nacional indonesio

Yakarta, Viva – Noticias sobre temas Princesa komarudin quien se convirtió en la figura del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) solo conviértete en un lector cazado Viva Sport Durante el martes 9 de septiembre de 2025.

La respuesta de Dito Ariotedjo con respecto al problema hizo que al lector se curiose.

Entonces, también hay hechos preocupantes que han terminado Equipo nacional indonesio Jugando un empate sin goles contra el equipo nacional libanés.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. La impactante confesión del equipo de clasificación mundial del mundo del mundo después de equilibrar con éxito al equipo nacional indonesio

Entrenador libanés, Miodrag Radulovic Foto : Tvonews.com/taufik hidayat

Entrenador libanés, Miodrag Radulovic Dar una sorprendente confesión Después del partido de prueba de la jornada de la FIFA contra el equipo nacional de Indonesia en el estadio Bung Tomo Gelora (GBT), Surabaya, el lunes 8 de septiembre de 2025.

En el partido, Miodrag Radulovic implementó una estrategia de estacionamiento de autobuses que dificultó a los jugadores del equipo nacional indonesio marcar goles. Aunque dominaba a lo largo del partido, Indonesia tuvo que estar satisfecho de jugar un sorteo sin goles.

Equipo nacional indonesio U-23 Foto : Antara Foto/Umarul Faruq/Nym.

El equipo nacional indonesio U 23 enfrentará el partido de la vida y la muerte contra el equipo nacional de Corea del Sur U-23 En el último partido del grupo J La calificación de la Copa Asiática U 23 2026. Este partido es crucial porque Garuda Muda debe ganar para mantener la esperanza en las finales de Arabia Saudita.

3. Hechos preocupados por el equipo nacional indonesio después de no poder derrotar al Líbano

Duele del equipo nacional indonesio vs. Líbano

Los hechos preocupantes nacieron sobre Equipo Nacional Indonesio contra el Líbano En el partido de prueba de la jornada de la FIFA. En el partido que tuvo lugar en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, el lunes por la noche 8 de septiembre de 2025, el equipo nacional indonesio no pudo ganar después de estar retrasado en un sorteo sin goles.

2. Más popular: Mees Hilgers y el chat de Erick Thohir, Elkan Baggott hace una escena

Defensor del Equipo Nacional Indonesio, Mees Hilgers

Noticias Con respecto al presidente de chat de PSSI Erick Thohir Con Mees Hilgers por teléfono, con respecto a la decisión de retirarse del equipo nacional de Indonesia a un lector cazado de Viva Sport durante todo el lunes 8 de septiembre de 2025.

1. La princesa Komarudin se convierte en una nueva menpora? Aquí está la respuesta Aquí ariotedjo

Ario bio ninto ariodjo o dito arotjo quien mencionó el nombre de la hija Anetta Komarudin Como candidato sucesor en la sede del Ministro de Jóvenes y Deportes (Mencora) después de la revisión del gabinete el lunes.

Dito admitió que no sabía quién sería nombrado por el presidente Prabowo Subianto como la nueva menpora, incluido el tema de Puperi Komarudin.