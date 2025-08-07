Putra Cristian Gonzales invitó a MrBeast a ayudar al equipo nacional indonesio a la Copa Mundial 2026

Yakarta, Viva – Una iniciativa única vino de Mike González, hijo de Legend Equipo nacional indonesio, Cristian Gonzales. A través de su cuenta personal de Instagram, Mark intentó despertar la atención del mundialmente famoso YouTuber, Mrbeastapoyar la lucha del equipo nacional indonesio hacia 2026 Copa del Mundo.

En la carga, Mark mostró su conversación con MrBeast, donde preguntó cuántos gustos necesitaban para que el YouTuber estuviera dispuesto a ayudar a Indonesia. Respondiendo el mensaje, MrBeast escribió: «Get 100 mil me gusta en esta publicación y ayudaré a Indonesia a llegar a la Copa del Mundo! «

Mark inmediatamente subió la invitación a sus redes sociales y celebró una junta que decía: «¡Dijo el Sr. Beast si esta publicación obtuvo 100,000 me gusta, ayudará a Indo!» De repente, la carga fue inmediatamente viral y obtuvo más de 100 mil me gusta en solo un día.

En su subtítulo de carga, Mike escribió: «Un grupo con árabes y Qatar es pesado. Solo intenta esto, la tendencia de quién sabe realmente.

Esta invitación es una prueba del espíritu de apoyo de la generación más joven para el equipo nacional indonesio, especialmente antes de un desafío difícil en los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. Indonesia es un grupo que es bastante difícil con Arabia Saudita y Qatar en la cuarta ronda.

El apoyo de MrBeast ciertamente puede ser una inyección moral, además de atraer la atención global a la lucha de Garuda Muda. Aunque no está claro la forma de asistencia en cuestión, esta acción ha encendido suficientemente el entusiasmo de los partidarios y internautas indonesios.