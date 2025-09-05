





Presidente ruso Vladimir Putin Dicho viernes que cualquier tropa extranjera desplegada en Ucrania antes de que se haya firmado un acuerdo de paz sería considerado objetivos legítimos por las fuerzas de Moscú.

Los comentarios de Putin se produjeron horas después de que los líderes europeos reemplazaron su compromiso con una posible fuerza de mantenimiento de la paz.

Si alguna tropa aparece allí, especialmente ahora mientras se combina, asumimos que serán objetivos legítimos, dijo durante un panel en el Foro Económico Oriental en la ciudad rusa del Lejano Oriente de Vladivostok.

Putin también descartó la idea de las fuerzas de mantenimiento de la paz en Ucrania Después de un acuerdo de paz final, diciendo que nadie debería dudar de que Moscú cumpliría con un tratado para detener su invasión a gran escala de 3 años y medio de su vecino.

Dijo que se necesitarían garantías de seguridad tanto para Rusia como para Ucrania.

Los comentarios del líder ruso siguen los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron El jueves que 26 de los aliados de Ucrania se han comprometido a desplegar tropas como una fuerza de tranquilidad para Ucrania una vez que termina la lucha.

Macron habló después de una reunión en París de la llamada coalición de Willing, un grupo de 35 países que apoyan a Ucrania. Dijo que 26 de los países se habían comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a mantener una presencia en tierra, en el mar o en el aire para ayudar a garantizar la seguridad del país el día después de que se logre cualquier alto el fuego o la paz.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, casi ocho años después de que Moscú anexara ilegalmente la península de Crimea de Ucrania. Moscú ha descrito repetidamente la presencia de OTAN Tropas en Ucrania como parte de una fuerza de mantenimiento de la paz inaceptable.

