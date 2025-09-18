Putin me ha decepcionado: Donald Trump en la Guerra Rusia-Ukraine







corriente continua [ANI]18 de septiembre – El presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, dijo que su homólogo ruso Vladimir Putin lo ha decepcionado al no detener la guerra en Ucrania, informó la agencia de noticias ANI.

«Él me ha decepcionado. Quiero decir, está matando a muchas personas y está perdiendo más personas que él, ya sabes, que él está matando. Quiero decir, francamente, los soldados rusos están siendo asesinados a un ritmo más alto que los soldados ucranianos», dijo Trump durante una conferencia de prensa con el primer ministro del Reino Unido (Reino Unido) Keir Starmer.

Trump agregó que inicialmente creía que la guerra de Rusia-Ukraine sería el conflicto «más fácil» de resolver, pero resultó de lo contrario. También afirmó que la guerra no habría comenzado si hubiera permanecido en la Casa Blanca después de las elecciones de 2020, informó Ani.

«Esto fue algo que nunca hubiera sucedido si hubiera sido presidente. Si yo fuera presidente, nunca hubiera sucedido. Y no sucedió durante cuatro años», dijo, y agregó: «La mayoría de la gente está de acuerdo en que no sucedió, ni estuvo cerca de suceder».

A pesar de una cumbre en Alaska donde Trump instó a Putin a mantener conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no se materializó ningún acuerdo de paz. Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, con el objetivo de «desmilitarizar y desachasar» el país, según Putin.

El conflicto de Rusia-Ukraine, que comenzó en 2014 con la anexión de Rusia de Crimea, se convirtió en una guerra a gran escala en 2022. Ucrania ha lanzado contraofensivos en el sur y noreste, mientras que Rusia ha capturado áreas clave que incluyen mariupol y partes de Donetsk y Luhansk. En agosto de 2024, Ucrania lanzó una incursión en Kursk Oblast de Rusia. La ONU informa más de 10,000 muertes civiles, con millones desplazados.

En sus comentarios de apertura, Starmer elogió los lazos del Reino Unido y dijo que ambos países están «listos para definir este siglo juntos». Los líderes también anunciaron un nuevo «acuerdo de prosperidad tecnológica», informó CNN. Starmer agregó que los ataques de Rusia muestran que Putin no está interesado en la paz y que discutieron formas de «aumentar la presión sobre él para que acuerde un acuerdo de paz que durará».

Trump también criticó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a las naciones europeas por comprar petróleo de Rusia, declarando: «No están haciendo el trabajo. La OTAN tiene que reunirse. Europa tiene que reunirse. Europa es mi amigo, pero Europa está comprando petróleo de Rusia. acorde con lo que estoy haciendo «.

También se opuso a las importaciones europeas de gas natural licuado ruso, informó ANI.

«Sin embargo, no es el trato. El trato es que no se supone si es gas natural o si es cigarrillos, no me importa. No se supone que estén comprando en Rusia», dijo Trump.

El presidente de los Estados Unidos escribió además una carta a las naciones de la OTAN, declarando: «Estoy listo para hacer sanciones importantes sobre Rusia cuando todas las naciones de la OTAN han acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN dejan de comprar petróleo de Rusia».

Además, propuso imponer tarifas del 50-100 por ciento en China.

«Creo que esto, además de la OTAN, como grupo, que coloca un 50 por ciento a las tarifas del 100 por ciento en China, para ser completamente retirados después de que termine la guerra con Rusia y Ucrania, también será de gran ayuda para poner fin a esta guerra mortal, pero ridícula,», escribió Trump, y agregó: «China tiene un control fuerte e incluso agarre, sobre Russia, y estos poderosos tarifas romperán ese abuelo».

(Con entradas ANI)





