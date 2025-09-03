





El presidente ruso Vladimir Putin y Líder norcoreano Kim Jong You Se reunió en Beijing el martes para conversaciones bilaterales de alto nivel después de su aparición conjunta en un gran desfile militar organizado por el presidente chino Xi Jinping para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La reunión tuvo lugar en la Casa de Huéspedes del Estado de Diaoyutai, poco después de que los dos líderes viajaron juntos desde una recepción formal en el mismo automóvil, un gesto que subraya los lazos profundos entre Moscú y Pyongyang, según el Kremlin, informó AP.

Antes de sentarse para las conversaciones, Putin Elogió el papel desempeñado por las tropas de Corea del Norte que, dijo, habían mostrado «valentía y heroísmo» en la lucha junto con las fuerzas rusas contra una incursión ucraniana en la región de Kursk. La inteligencia de Corea del Sur estima que Corea del Norte ha desplegado aproximadamente 15,000 tropas en Rusia desde el año pasado y suministró cantidades sustanciales de hardware militar, incluidos artillería y misiles balísticos, en apoyo de la invasión en curso de Rusia de Ucrania, ahora en su tercer año.

En sus comentarios de apertura, el líder norcoreano enfatizó la asociación de fortalecimiento entre su país y Rusia desde la firma de un pacto estratégico en junio de 2024, informó AP.

«Si hay algo que pueda hacer por ti y la gente de RusiaSi hay más que hacer, lo consideraré como un deber fraternal, una obligación que seguramente necesitamos soportar, y estaremos preparados para hacer todo lo posible para ayudar «, dijo Kim.

Aunque no mencionó explícitamente la Guerra de Ucrania, los comentarios del líder norcoreano fueron ampliamente vistos como una promesa de profundizar la cooperación militar y estratégica con Rusia.

La presencia de los líderes en Beijing se ve como parte de una muestra más amplia de solidaridad entre las naciones alineadas contra Influencia occidental. Los analistas vieron su participación en el Desfile Militar, junto con Jinping como una clara señal de unidad frente a un orden global.

El desfile en la Plaza Tiananmen, con una lujosa exhibición de hardware y formaciones militares chinos, vio a líderes de 26 países que asistieron, informó AP. Sin embargo, los líderes de los Estados Unidos, las principales naciones de Europa occidental, Japón e India estaban notablemente ausentes, y algunos países como Corea del Sur y Singapur envían solo representantes de nivel inferior.

Entre los destacados asistentes estaban Presidente iraní Masoud Pezeshkian y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, ambos vistos como aliados cercanos de Rusia. Lukashenko fue visto caminando junto a Kim durante una sesión de fotos grupal y luego fue visto interactuando con otros líderes.

Mientras Putin, Kim y Jinping subieron las escaleras a la plataforma de observación, los tres líderes parecían compartir una conversación animada, ofreciendo una rara visión de su química diplomática. Es la primera vez que Kim Jong Un ha participado en un evento multilateral de esta escala desde que tomó Power hace 14 años, y la primera vez que los tres líderes se han visto juntos en público.

Se especula sobre si Kim celebrará una reunión bilateral separada con Xi O incluso una cumbre trilateral privada que involucra tanto a los presidentes chinos y rusos, aunque ninguno de los tres gobiernos ha confirmado tales planes.

Los observadores dicen que el evento marca un cambio simbólico, con Beijing mostrando su creciente influencia entre las naciones del sur global y se posicionan en el centro de un bloque emergente que contrarresta la hegemonía occidental.

(Con entradas AP)





Fuente