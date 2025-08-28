





Veintiséis líderes extranjeros, incluidos Presidente ruso Vladimir Putin Y el líder norcoreano Kim Jong Un, asistirá a las conmemoraciones del Día V de China el 3 de septiembre, anunció China el jueves.

La presencia de líderes extranjeros en el desfile en lo que Beijing describe como la ‘guerra de resistencia contra la agresión japonesa en la Segunda Guerra Mundial’ se ha convertido en una disputa diplomática entre Japón y China después de que Tokio instó a los líderes mundiales a abstenerse de asistir, diciendo que tiene ‘astos anti-japonés’.

China ha presentado una protesta diplomática con Japón por su solicitud a los líderes mundiales de no asistir al evento.

Por invitación del presidente chino Xi Jinping, 26 líderes extranjeros asistirán a las conmemoraciones del día V de China en Beijing, el jueves anunció aquí el jueves el asistente ministro de Asuntos Exteriores, Hong Lei. Esos incluyen a Putin y Kim, agregó.

«China organizará un desfile militar masivo el 3 de septiembre para conmemorar el 80 aniversario de la victoria en la guerra de resistencia del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra antifascista mundial, dijo Hong.

El desfile se lleva a cabo en Beijing poco después de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO), que está programada para el 31 de agosto y el 1 de septiembre en la cercana ciudad de Tianjin.

La semana pasada, PorcelanaEl asistente del ministro de Relaciones Exteriores, Liu Bin, dijo a una conferencia de medios aquí que 20 líderes mundiales, además de 10 jefes de organizaciones internacionales, incluido el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, asistirán a la Cumbre SCO.

El primer ministro Narendra Modi visitará a Tianjin para participar en la Cumbre SCO después de su visita de dos días a Japón.

Los esfuerzos de China para atacar a los líderes de varios países que asistieron a la Cumbre SCO para asistir a su desfile provocaron la ira de Japón.

La agencia de noticias japonesa, Kyodo, informó el martes que Japón ha transmitido a otras naciones a través de sus embajadas en el extranjero que los eventos conmemorativos de China tienen ‘matices anti-japoneses’, y que la participación de los líderes debe considerarse cuidadosamente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino ha reaccionado enojado a los llamados japoneses a los líderes de los países al presentar una protesta diplomática con Tokio.

«Si Japón realmente quiere convertir esta página en temas históricos, debe enfrentar directamente y reflexionar sobre su historia de agresión con sinceridad, hacer una ruptura limpia con el militarismo, seguir el camino del desarrollo pacífico y respetar los sentimientos de personas de China y otros países víctimas», dijo el martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim y el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, se encuentran entre los 20 líderes para asistir a la Cumbre SCO, el asistente del ministro de Asuntos Exteriores de China, Liu Bin, había confirmado anteriormente.

Del subcontinente, Pakistán El primer ministro Shehbaz Sharif, el primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, y el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, asistirán a la cumbre, dijo Liu.

