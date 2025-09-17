





Presidente ruso Vladimir Putin El miércoles, recibió el primer ministro Narendra Modi en su 75 cumpleaños, elogiando su «enorme contribución personal» para fortalecer la asociación entre Moscú y Nueva Delhi.

En un mensaje publicado en el sitio web de Kremlin, el líder ruso dijo: «Estimado Sr. Primer Ministro, acepte mis sinceros felicitaciones con motivo de su 75 cumpleaños».

«Está haciendo una gran contribución personal para fortalecer la asociación estratégica privilegiada especial entre nuestros países, a desarrollar mutuamente beneficioso Cooperación rusa-india En varias áreas «, dijo.

Putin agregó que el primer ministro Modi se ha ganado el alto respeto de sus «compatriotas y una enorme autoridad en el escenario mundial» a través de sus actividades como jefe de gobierno.

Dijo que India también ha logrado logros impresionantes en los campos sociales, económicos, científicos y técnicos bajo el liderazgo de Modi.

PM Modi y Putin se conocieron el mes pasado en una cumbre de la Organización de cooperación de Shanghai (SCO) en la ciudad china de Tianjin.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente