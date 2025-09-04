Beijing, Viva – Presidente Rusia Vladimir Putin dijo el miércoles 3 de septiembre de 2025 que estaba dispuesto a reunirse con el preside UcraniaVolodmir ZelenskyMientras la reunión se celebró en Moscú.

Hablando en una conferencia de prensa en Beijing, Putin Dijo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le pidió que se reuniera con Zelensky en su reunión el mes pasado en Alaska, y él transmitió al líder estadounidense His Readiness para hacerlo.

«Nunca rechacé esto, siempre que la reunión estuviera bien preparada y pudiera producir algunos resultados potenciales positivos», dijo Putin. Anadolu.

«Donald me preguntó si podía organizar una reunión.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso Vladimir Putin

Putin dijo que creía que era posible que fuera posible una solución que pudiera aceptar el conflicto en Ucrania en Ucrania.

«En 2022, proponemos que las autoridades de Ucrania respeten la elección de las personas que viven en el sureste de Ucrania, retiran sus tropas de allí e inmediatamente terminan este conflicto. Y debo decir que, en general, esto no desencadena un rechazo completo», dijo.

Sin embargo, agregó que después de que Rusia retiró a sus tropas de todo Kiev para «la solicitud urgente de nuestros colegas de Europa occidental», la situación cambió inmediatamente.

«Nos dijeron, casi palabra por palabra: ‘Ahora pelearemos hasta que decapitemos su cabeza, o decapites nuestras cabezas'», dijo.

Sin embargo, el presidente ruso dijo que si ganó el sentido común, es posible un acuerdo aceptable para poner fin al conflicto, y continuó en función de ello.

«Además, vemos el estado de ánimo del gobierno de los Estados Unidos en este momento bajo el liderazgo del presidente Trump. Vemos no solo sus llamadas sino también sincero deseo de encontrar esta solución. Creo que hay un rayo de esperanza al final del túnel», dijo.

Putin sugirió esperar el desarrollo de la situación, pero si no hay un progreso diplomático, Rusia «debe resolver todos los problemas armados».

Cuando se le preguntó sobre la preparación para la posibilidad de una reunión con Trump en Moscú, Putin dijo que la preparación aún no había comenzado, no había una fecha límite y la invitación «estaba disponible».

Rechazado Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrina, Andrii Sybiha, rechazó la oferta de Putin. Rápidamente rechazó la oferta de Putin como «inaceptable».

Según él, «al menos siete países están listos para organizar una reunión entre Ucrania y los líderes rusos para poner fin a la guerra», dijo.

«Esta es una propuesta seria y el presidente Zelensky está listo para una reunión de este tipo en cualquier momento», dijo Sybiga en un comunicado.

«Sin embargo, Putin continúa jugando con todos haciendo propuestas que son claramente inaceptables», explicó. Agregó: «Solo una mayor presión puede obligar a Rusia a ser finalmente seria en el proceso de paz».