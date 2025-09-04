





Presidente ruso Vladimir Putin El miércoles (hora local) expresó su apertura para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, lo que sugiere que tal reunión podría tener lugar en Moscú, siempre que la reunión esté bien preparada y dirigida a producir un resultado constructivo. Durante una sesión informativa de prensa después de su visita de cuatro días a China, Putin enfatizó la posibilidad de diálogo en medio del conflicto de Rusia-Ukraine, reiterando que «nunca ha descartado» una reunión de este tipo, pero enfatizó que debe estar en línea con el marco constitucional de Ucrania.

«Ya he dicho que nunca he descartado una reunión de este tipo, pero si esto puede ser significativo de acuerdo con la constitución ucraniana … es posible; nunca lo descarto. Si la reunión está bien preparada y si lleva a un resultado potencial positivo, es posible. Moscú.

El presidente ruso también intervino en Ucrania Derecho a la soberanía, incluida su libertad de elegir sus propios arreglos de seguridad. Sin embargo, agregó una advertencia significativa, argumentando que «ningún país puede garantizar su seguridad a expensas de otro país, como Rusia». Putin también repitió la antigua objeción de Moscú a la posible membresía de la OTAN de Ucrania, calificándola de una amenaza directa para los intereses nacionales rusos, al tiempo que muestra menos resistencia a las ambiciones de la Unión Europea de Ucrania.

«I concur with those who say that every country has the right to choose how to ensure its security, and it`s true for every country, including Ukraine. But it also means that no country can ensure its security at the expense of another country, such as Russia. We always opposed the idea of ​​Ukraine becoming a member of the North Atlantic Alliance, but we never doubted its right to engage in its economic activities in any way it likes, and that includes EU membership,» he stated.

Después de su comentario, el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, criticó el Presidente rusoAcusarlo de no aceptar propuestas dadas por «al menos siete países» para organizar las conversaciones, mientras que llama a su propuesta «a sabiendas inaceptable».

«En este momento, al menos siete países están listos para organizar una reunión entre los líderes de Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra. Austria, la Santa Sede, Suiza, Turkiye y tres Estados del Golfo. Estas son propuestas serias y el presidente Zelenskyy está listo para tal reunión en cualquier momento. Sin embargo, Putin continúa jugando con todos al hacer propuestas a sabiendas inaceptables. Solo una mayor presión puede obligar a Rusia a que finalmente se tome en serio el proceso de paz «, declaró Sybiha en un puesto en X.

