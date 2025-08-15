





El presidente de los Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, emitió una severa advertencia al presidente ruso Vladimir Putin antes de su cumbre de alto riesgo en Abajo. Trump declaró que Rusia enfrentaría «graves consecuencias económicas» si Putin no muestra intereses en desescalar el conflicto de Ucrania, informó ANI.

Haciendo los comentarios del viernes (hora local), el presidente de los Estados Unidos dijo que las próximas conversaciones se centrarían en explorar formas de poner fin a la guerra de Rusia-Ukraine.

«Sí, el presidente ruso, Vladimir Putin, enfrentará graves consecuencias económicas si no está interesado. No estoy haciendo esto por mi salud. No lo necesito. Me gustaría concentrarme en nuestro país. Pero estoy haciendo esto para salvar muchas vidas», dijo Triunfo.

Habló a bordo de US Air Force One en el camino a la reunión cara a cara con Putin en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Alaska, una cumbre que podría determinar no solo la trayectoria de la guerra en Ucrania sino también el futuro de la seguridad europea, informó ANI.

El miércoles, Trump había dicho que habría «consecuencias muy graves» para Rusia Si Putin no estaba de acuerdo en terminar la Guerra de Ucrania durante su reunión del viernes, según CNN.

«Habrá consecuencias», dijo durante un evento en el Centro Kennedy en Washington.

Más temprano el viernes, Trump compartió una publicación en Verdad socialDicho simplemente: «¡Altas apuestas!»

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de los Estados Unidos expresó su confianza en que Putin ahora estaba listo para seguir la paz, informó ANI. «Creo que el presidente Putin hará la paz y el presidente Zelensky hará las paces», dijo a los periodistas.

Mirando más allá de las conversaciones de Alaska, Trump describió los planes para una reunión de seguimiento con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, potencialmente unido por Líderes europeos. Describió esa sesión posiblemente incluso más importante que la primera.

«Tenemos una reunión con el presidente Putin mañana. Creo que será una buena reunión, pero la reunión más importante será la segunda reunión que tengamos.

Se espera que la cumbre discuta los acuerdos de alto el fuego, los intercambios de prisioneros, las medidas de control de armas y las posibles garantías económicas o de seguridad para poner fin al conflicto.

Trump ha prometido «poner fin a la Guerra de Ucrania rápidamente», mientras que Putin busca el reconocimiento de las ganancias territoriales de Rusia y el alivio de las sanciones occidentales. El presidente ucraniano, Zelensky, se ha negado a entregar territorio y no ha sido invitado a la cumbre.

El resultado de las conversaciones podría remodelar los flujos de energía global e influencia Estrategia de importación de la India. Un acuerdo de paz podría reducir los precios de la energía y aliviar las presiones comerciales para la India, mientras que un colapso podría mantener intactos los mercados de productos básicos y la presión comercial de los Estados Unidos.

Según la Casa Blanca, varios funcionarios acompañan al presidente de los Estados Unidos en Air Force One, incluido el Secretario de Estado Marco Rubio, el Secretario de Tesoro Scott Bessent, el Secretario de Comercio Howard Lutnick, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt y la Embajadora Steve Witkoff, entre otros.

