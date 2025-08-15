Putin elogia los esfuerzos de Trump para terminar con la guerra de Ucrania antes de la cumbre en Alaska







Presidente ruso Vladimir Putin Ha elogiado los esfuerzos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania, más de tres años después de que Moscú lanzó su invasión, ya que los dos líderes se prepararon para una cumbre fundamental de los Estados Unidos y Rusia el viernes en Alaska.

Después de una reunión el jueves con los altos funcionarios del gobierno en la cumbre, Putin dijo en un breve video publicado por el Kremlin que la Administración Trump estaba haciendo «esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades» y para «llegar a los acuerdos de alcance de las partes involucradas». control.

En Washington, Trump dijo que había una probabilidad del 25 por ciento de que la cumbre fallara, pero también planteó la idea de que, si la reunión tiene éxito, podría traer al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a Alaska para una reunión posterior de tres vías. En una entrevista de radio con Fox News, Trump también dijo que podría estar dispuesto a quedarse en Alaska por más tiempo, dependiendo de lo que sucede con Putin. Mientras tanto, Zelenskyy y otros líderes europeos trabajaron para garantizar que sus intereses se tengan en cuenta cuando Trump y Putin se encuentran en Anchorage.

La incertidumbre para Europa, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dio la bienvenida a Zelenskyy a Londres el jueves en una muestra de apoyo británico a Ucrania un día antes de la reunión crítica de Trump-Putin. Los dos abrazaron calurosamente las oficinas de Starmer en 10 Downing Street sin hacer ningún comentario, y Zelenskyy partió aproximadamente una hora después.

El viaje de Zelenskyy a la capital británica se produjo un día después de participar en reuniones virtuales de Berlín con Trump y los líderes de varios países europeos. Esos líderes dijeron que Trump les había asegurado que tendría la prioridad de tratar de lograr un alto el fuego en Ucrania cuando se reúna con Putin. Hablando después de las reuniones para los periodistas, Trump advirtió sobre ‘consecuencias muy severas’ para Rusia Si Putin no acepta detener la guerra contra Ucrania después de la reunión del viernes.

Mientras que algunos líderes europeos, incluido el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron, elogiaron la videoconferencia del miércoles con Trump como constructiva, la incertidumbre siguió siendo sobre cómo el líder estadounidense, cuya retórica hacia Zelenskyy y Putin han evolucionado dramáticamente desde que recuperaría este año, llevaría a cabo negociaciones en las otras partes interesadas.

Tanto Zelenskyy como los europeos han preocupado que la cumbre bilateral de los Rusia de los Estados Unidos los dejara a ellos y a sus intereses, y que cualquier conclusión podría favorecer a Moscú y dejar en peligro la seguridad futura de Ucrania y Europa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, retiró las expectativas de cualquier avance de la cumbre del viernes, diciendo que no había planes de firmar documentos y que sería un «gran error» predecir los resultados de las negociaciones, según el medio de comunicación ruso Interfax.

El Kremlin dijo el jueves que la reunión entre Trump y Putin comenzaría a las 11.30 am hora local. El asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, dijo a los periodistas que Trump y Putin primero se sentarán para una reunión individual seguida de una reunión entre las dos delegaciones. Luego, las conversaciones continuarán más de «un desayuno en funcionamiento». Seguirá una conferencia de prensa conjunta.

Trump contradijo al Kremlin, diciendo que no se han tomado decisiones sobre celebrar una conferencia de prensa con Putin. La incertidumbre refleja cuánto de la cumbre, incluido su horario, sigue sin resolver. El Starmer de integridad territorial de Ucrania dijo el miércoles que la cumbre de Alaska podría ser un camino hacia un alto el fuego en Ucrania, pero también aludió a las preocupaciones europeas de que Trump puede llegar a un acuerdo que obliga a Ucrania a ceder territorio a Rusia. Advirtió que los aliados occidentales deben estar preparados para aumentar la presión sobre Rusia si es necesario.

Durante una llamada el miércoles entre los líderes de los países involucrados en la ‘coalición de los dispuestos’ – aquellos que están preparados para ayudar a vigilar cualquier acuerdo de paz futuro entre Moscú y Kiev – Starmer enfatizó que cualquier acuerdo de alto el fuego debe proteger la ‘integridad territorial’ de Ucrania. `Las fronteras internacionales no pueden ser, y no deben cambiarse por la fuerza ‘, dijo. Kiev ha insistido durante mucho tiempo en que las salvaguardas contra futuros ataques rusos proporcionados por sus aliados occidentales serían una condición previa para lograr un final duradero para los combates. Sin embargo, muchos gobiernos occidentales han dudado en cometer personal militar.

Los países de la coalición, que incluye a Francia y el Reino Unido, han estado tratando de asegurar el respaldo de seguridad de los Estados Unidos, en caso de que sea necesario. Después de las reuniones virtuales del miércoles, Macron dijo que Trump dijo a los líderes reunidos que, si bien la OTAN no debe ser parte de futuras garantías de seguridad, «Estados Unidos y todas las partes involucradas deberían participar». Trump no hizo referencia a ningún compromiso de seguridad de los Estados Unidos durante sus comentarios a los periodistas el miércoles.

