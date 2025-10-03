Putin elogia el liderazgo de Modi, reitera el compromiso con los lazos de la India-Rusia







Presidente ruso Vladimir Putin El jueves (hora local) elogió el liderazgo del primer ministro Narendra Modi, llamándolo un «líder sabio» y afirmando que el primer ministro Modi piensa primero sobre su país, según Rusia Today. Putin estaba hablando en la sesión plenaria del Club de Discusión Valdai en Sochi y mencionó que India y Rusia comparten una relación «especial».

«La gente en India no se olvida de esto y de nuestras relaciones, creo. Hace unos 15 años, hicimos un anuncio sobre una asociación estratégica privilegiada, y esa es la mejor descripción. El primer ministro Modi es un líder muy sabio que piensa primero sobre su país», dijo Putin, citado por Rusia hoy.

El desarrollo se produce después de los informes de la visita de Putin a la India a fines de este año. También se espera que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, visite la India antes de la visita del presidente Putin para prepararse para la cumbre y discutir temas bilaterales. En la 80ª sesión del Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) El 27 de septiembre, Lavrov anunció que se planea una visita del presidente ruso para Nueva Delhi en diciembre, marcando los preparativos diplomáticos en curso.

Mientras tanto, abordando el tema de los aranceles estadounidenses impuestos a las importaciones indias en el Club de Discusión de Valdai, el presidente Putin enfatizó que si deja de comprar petróleo ruso, podría sufrir pérdidas económicas de USD de 9 a 10 mil millones. Expresó la confianza de que el primer ministro Narendra Modi no se inclinaría ante ninguna presión extranjera y también respaldó la dignidad y la autonomía estratégica de la India.

«No hay un aspecto político aquí; es puramente un cálculo económico». ¿India renunciará a nuestros recursos energéticos? Si es así, incurrirá en ciertas pérdidas. Las estimaciones varían; Algunos dicen que podría ser de alrededor de $ 9-10 mil millones. Pero si no se niega, se impondrán sanciones y la pérdida será la misma. Entonces, ¿por qué rechazar si también conlleva costos políticos internos? [Indian people] Nunca se permitirá ser humillados por nadie. Sé Primer ministro [Narendra] Modi, tampoco tomará ninguna decisión «, agregó Putin, según Rusia hoy.

Los comentarios de Putin se producen dos semanas después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, llamó a China e India, los «principales financiadores» de la Guerra de Ucrania, acusándolos de financiarlo al continuar comprando petróleo ruso. «China e India son los principales financiadores de la guerra en curso al continuar comprando petróleo ruso», dijo Trump.

