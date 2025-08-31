





Elogiando el en curso Cumbre SCO En China, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que «la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) contribuye a dar forma a un orden mundial multipolar, ya que promueve la cooperación igual sin apuntar a terceros y respeto mutuo por la singularidad de cada nación».

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, en una entrevista de los medios, antes de la próxima 25ª Cumbre SCO en el Municipio de Tianjin de China, el presidente ruso Vladimir Putin esperaba que la cumbre fortaleciera la capacidad de sus miembros para abordar los desafíos contemporáneos. Además espera que todas las naciones puedan contrarrestar las amenazas mientras proyectan una solidaridad consolidada.

Al dirigirse a la Conferencia de Medios el domingo, Putin dijo: «El apelación de la OCS se encuentra en sus principios simples pero poderosos: un firme compromiso con su filosofía fundadora, la apertura a la cooperación igual, no dirigida a terceros y respeto por las características nacionales y la singularidad de cada nación. Dibujando en estos valores, el SCO contribuye con la configuración de una forma más justa, orden mundial multipolarbasado en el derecho internacional, con el papel de coordinación central de las Naciones Unidas, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El presidente ruso agregó además que «la cumbre inyectará un poderoso impulso poderoso en el SCO, fortalecerá su capacidad para responder a los desafíos y amenazas contemporáneas y consolidará la solidaridad en el espacio euroasiático compartido. Todo esto ayudará a dar forma a un orden mundial multipolar más justo».

Vladimir Putin llegó a China para participar en la cima de la Cumbre del Consejo de Estado. La Cumbre SCO en China tendrá lugar del 31 de agosto al 1 de septiembre. Durante la cumbre, se espera que Putin realice conversaciones bilaterales con Primer Ministro Narendra Modi Al margen en medio de las tensiones globales y el caos de tarifas que ocurren entre la India y los Estados Unidos.

Putin, horas antes de la cumbre, también expresó la confianza de que la cooperación entre Rusia y China le dará un nuevo impulso al SCO. Además, agregó que Moscú y Beijing comparten intereses comunes y opiniones similares.

Highlighting Moscow and Beijing’s common interest, he said, «I am confident that, through our joint efforts, we will give the SCO new momentum, modernising it to meet the demands of the time. Time and again, exchanges of the two countries on critical international issues have shown that Moscow and Beijing share broad common interests and strikingly similar views on fundamental questions,» as cited by news agency ANI.

Durante su entrevista con los medios de comunicación el domingo, Putin elogió la participación de China en el G20, afirmando que, junto con otros países de ideas afines, Rusia y China han ayudado a mover la agenda del grupo para reflejar los objetivos del sur global. Aplaudió aún más la inclusión de la Unión Africana en el marco del G20, describiéndolo como un paso hacia «profundizar las sinergias» entre los BRIC y otros grupos globales.

Hablando de las sinergias entre G20 Y BRICS, Putin afirmó que, «dentro del G20, junto con las naciones de ideas afines, y especialmente los miembros de BRICS, hemos redirigido la agenda hacia temas de importancia real para la mayoría global, fortalecemos el formato al incluir a la Unión Africana, y profundizado las sinergias entre el G20 y los BRIC», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

(Con entradas de ANI)





