





Los constantes intentos de Occidente de atraer a Kiev a OTAN es una de las principales causas del conflicto ucraniano, dijo el presidente ruso Vladimir Putin en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) aquí. Putin afirmó que la crisis surgió en gran parte debido al «golpe de estado en Kiev en 2014, que fue provocado por Occidente», según los informes.

«La segunda razón de la crisis son los constantes intentos de Occidente de dibujar Ucrania en la OTAN, que representa una amenaza directa para Rusia «, dijo. En febrero de 2014, los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas estatales en la capital, Kiev culminó en la expulsión del entonces presidente Viktor Yanukovych. Según Putin,» como resultado, el liderazgo político del país que no apoyó la adquisición de Ukraine a Nato «.

Putin está en China para participar en la cumbre del bloque de 10 miembros. El Maldito Fundada, 2001, en Shanghai, inicialmente, tenía seis países: Rusia, Kazajstán, Kirguistán, China, Tayikistán y Uzbekistán. India y Pakistán se unieron en 2017, seguidos por Irán en 2023 y Bielorrusia en 2024.

