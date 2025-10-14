Pusjarah TNI tiene un nuevo diputado, el coronel Gerardus Maliti, en sustitución del coronel Subari Santosa

Jacarta – Centro Histórico (Pushjarah) TNI Tiene oficialmente un nuevo subdirector. El puesto de Jefe Adjunto del TNI Pusjarah fue entregado por el Coronel Almirante Drs. Subari Santosa al Coronel Sus Gerardus Maliti, S.Sos., M.Sc.

Ceremonia de Traspaso de Cargo (Certificado) se celebró el lunes 13 de octubre de 2025 en la Sala de los Héroes del Museo Satriamandala de Yakarta.

La procesión fue encabezada directamente por el Jefe del Centro de Historia del TNI, Brigada del TNI Stefie Jantje Nuhujanan, SIP, y asistieron los principales funcionarios de Pusjarah TNI, administradores de IKKT Pragati Wira Anggini Branch 17 Pusjarah TNI, así como todos los miembros de Pusjarah TNI.

En su discurso, la general de brigada Stefie Jantje Nuhujanan destacó la importancia del papel del jefe adjunto de Pusjarah en el apoyo a las tareas de la organización.

«El deber del Subdirector del Centro de Historia del TNI es brindar consideraciones y sugerencias al Jefe del Centro de Historia del TNI», enfatizó el exalumno de la Academia Militar de 1997.

«Además, coordinar y controlar las actividades del personal y la administración», continuó en un comunicado oficial citado por Puspen TNI, el martes 14 de octubre de 2025.

El Jefe del Centro de Historia del TNI también expresó su agradecimiento a los antiguos funcionarios por su dedicación y desempeño durante su mandato, y aconsejó a los nuevos funcionarios adaptar y continuar el programa de trabajo que estaba funcionando bien.

«Se espera que los nuevos funcionarios puedan continuar con diversos programas que ya se están ejecutando con entusiasmo e innovación, sin olvidar los valores de la historia y el servicio», afirmó la general de brigada Stefie.

En la misma ocasión, también se llevó a cabo el traspaso del cargo de vicepresidente del IKKT Pragati Wira Anggini Branch 17 Pusjarah TNI como parte de una serie de actividades.

Luego, el evento se cerró con felicitaciones del jefe del TNI Pusjarah, el presidente de IKKT Pragati Wira Anggini Branch 17 Pusjarah TNI, los principales funcionarios, así como todos los miembros presentes, así como los funcionarios nuevos y antiguos.