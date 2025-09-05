Pushkin Industries Revs Fall Podcast Slate; Dentro del cerebro de David Byrne

Industrias Pushkin está acelerando una amplia lista de espectáculos para el otoño, ya que el estudio de audio busca capitalizar el «efecto de red» entre sus creadores y anfitriones que se han construido desde la fundación de la compañía en 2018.

Eric Sandler, director de estrategia de Pushkin, discute la visión comercial de la compañía, los impulsores de crecimiento y las perspectivas en una entrevista sobre el último episodio del podcast «Daily Variety». Entre los aspectos más destacados de La pizarra de Pushkin es una mirada hacia atrás en «The Big Short» con autor Michael Lewis. Pushkin lanzará la primera edición del audiolibro del libro de Lewis, y Lewis organizará un podcast complementario para volver a visitar los eventos clave y los actores clave de la crisis hipotecaria de 2008. El libro de 2010 condujo a la adaptación de funciones de 2015 protagonizada por Christian Bale, Steve Carell y Brad Pitt.

«Habla de la profundidad del contenido con el que los creadores con los que trabajamos», dice Sandler. «Han pasado diez años desde la película, pero es casi como una reversión de la tubería de contenido. Hace quince años, fue un libro más vendido. Hace diez años fue una película ganadora de un Oscar, y el próximo mes será un podcast complementario con un audiolibro», dice Sandler. «Todavía es tan relevante hoy como fue cuando lo escribió».

Sandler señala a otro ejemplo de lo que él llama el «efecto de red» de Pushkin para ilustrar cómo la compañía usa el audio como el centro de contenido desde el cual surgen otras extensiones de medios. Gladwell hizo un Serie «Historia revisionista» «The Bomber Mafia» en 2021. Luego se convirtió en un audiolibro de Pushkin. «E hicimos un poco de inversión de la tubería, y vendimos los derechos de impresión, y luego fue opcionado por A24 para la película de TV», dice Sandler. «Por lo tanto, queremos crear más oportunidades para que más narradores usen esto como un campo de pruebas para el contenido, realmente conducir a casa historias realmente impactantes y poder explorar el embudo de una manera diferente».

David Byrnecomo perfilado en VariedadProblema del 2 de septiembre.

También en el episodio, Jem Aswad, VariedadEl editor ejecutivo de Music, detalla su reciente sentada con el músico seminal David Byrne. Como fanático desde hace mucho tiempo, Aswad aporta una gran perspectiva al perfil del ex líder de Talking Heads publicado en VariedadLa edición impresa del 2 de septiembre y en Variety.com el 5 de septiembre. Reunir a Byrne en su oficina fue como echar un vistazo a la psique de un artista que ha forjado un de su especie Aswad dice que explora la música y la narración de historias en muchos estilos y formas diferentes.

La «oficina de Byrne está en el centro de Nueva York, como era de esperar. Por supuesto, monta su bicicleta allí. Monta su bicicleta por todas partes. Es un espacio tipo loft», explica Aswad. «Entrar allí hay esta vasta pared de estantes de piso a techo que solo están cargados de cosas. Y es como mirar su cerebro, porque son toneladas de vinilo y toneladas de CD y toneladas de DVD. Abrió el espectáculo de ‘American Utopia’ Broadway, sosteniendo un cerebro y hablando sobre cómo funcionan nuestros cerebros ”.

(En la foto de la foto: cofundador y anfitrión de Pushkin Malcolm Gladwell)

