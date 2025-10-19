Pushkar Singh Dhami dice que se recuperaron 9.000 acres de tierras gubernamentales en Uttarakhand







El ministro principal, Pushkar Singh Dhami, afirmó el sábado que se han recuperado más de 9.000 acres de propiedades de «yihadistas terrestres» en Uttarakhandafirmando que ahora nadie podrá ocupar terrenos del gobierno «colocándoles una sábana verde».

Al dirigirse a la ceremonia de inauguración de una nueva oficina del BJP en Roorkee, Dhami dijo que ha decidido garantizar que la demografía de Uttarakhand no cambie, y citó las «estrictas» leyes anticonversión y antidisturbios de su gobierno, así como las acciones contra lo que dijo que eran «tierra la yihad, ama la yihad y escupe la yihad».

«Hasta ahora, más de 9.000 acres de tierra han sido liberados de los ‘yihadistas terrestres’, 250 madrasas ilegales han sido selladas y más de 500 estructuras ilegales han sido demolidas. El trabajo aún continúa», informó Uttarakhand. primer ministro dicho.

«Ahora, ningún yihadista que invada tierras del gobierno podrá ocupar tierras del gobierno cubriéndolas con sábanas verdes, sábanas azules, sábanas amarillas o sábanas rojas», dijo.

Dhami dijo que el Estado también ha tomado medidas estrictas contra «imitadores que difaman la fe hindú Sanatan» bajo la «Operación Kalanemi», una campaña gubernamental para atrapar a personas que se hacen pasar por videntes hindúes ocultando sus identidades reales.

«Recientemente, nuestro gobierno también ha decidido abolir el Junta de Madraza en el estado mediante la promulgación de la Ley de Educación para Minorías», dijo. Cuando la ley entre en vigor, la Junta de Madrasa será abolida en el estado a partir del 1 de julio de 2026, y el plan de estudios administrado por la junta de educación estatal se implementará en todas las madrasa del estado. Sobre el Código Civil Uniforme, Dhami reiteró que la UCC no se introdujo para apuntar a ningún grupo en particular, sino para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos.

