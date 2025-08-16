Purificación polémica del pati regente, el parlamento habla las reglas de castigo

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión II de la Cámara de Representantes (RPD) Bahtra Banong mencionó el despido Jefe de distrito Lo mismo con su nombramiento porque ya hay un mecanismo, que figura en la ley (ley) No. 23 de 2014 sobre el gobierno regional.

En una declaración escrita recibida en Yakarta el sábado, dijo que esto también se aplica a la polémica en Pati Regency, Java Central recientemente.

Afirma que no es un problema cuando la Cámara de Representantes del Pueblo del Distrito (DPRD) comete un derecho de Angket para Regente Sudeoquien también es un cuadro de Gerindra.

Pati Regent Sudewo se reunió con los manifestantes el 13 de agosto de 2025

Pero lo más importante, continuó, si desea despedir al jefe regional, hay una ley, como la ley sobre el gobierno regional.

Explicó en el Artículo 78 Párrafo (1) de la Ley 23/2014, hay varios requisitos para que los jefes regionales bajen de su posición, a saber, cuando murió, no pudo renunciar y desestimarse.

Con respecto al despido, Bahtra dijo que la ley también se explicó en el mismo artículo, a saber, 78 párrafo (2), hubo procedimientos, como su mandato había terminado y no llevó a cabo sus funciones durante 6 meses consecutivos, etc.

Por lo tanto, recordó a todo lo que había un mecanismo. Por esta razón, si se demuestra que ha cometido violaciones, porque Indonesia es un estado de derecho que tiene reglas del juego y su mecanismo, invitó al DPRD Pati a continuar con la otorgamiento de los derechos de cuestionario.

Pero si no hay violaciones, continuó, entonces no debe descartarse porque sobre una base emocional o ciertos intereses políticos.

«No permita que los amigos que demostraron ayer su intención de querer criticar sinceramente las políticas que se consideran no a favor de las personas, sino que están montadas por los intereses de otras partes. Esperemos que no suceda», dijo.

Además, Bahtra agregó que si de hecho los derechos del cuestionario se hubieran implementado en el DPRD PATI, el Regente de Sudewo sería cuestionado o explicación para aclarar las políticas que se cancelaron actualmente.

Si se considera una violación, dijo, entonces será probado nuevamente por la Corte Suprema.

Pero si no se encontró ninguna violación, el líder de la comisión DPR entre Otros a cargo de los asuntos del gobierno nacional y la autonomía regional son de la opinión de que Sudewo puede continuar llevando a cabo sus deberes y obligaciones como jefes regionales.

«En esencia, en mi opinión, no todo se permite ser solo acusaciones o debido a la emocional antes. Hay un mecanismo, procedimientos que se han regulado en la ley», dijo Bahtra. (Hormiga)