«Pure Devotion»: PM Modi marca Navratri 2025 con tributo musical especial







El primer ministro Narendra Modi ofreció un tributo espiritual el primer día de Navratri 2025.

El lunes, el primer ministro Modi se dirigió a su Handle X y compartió una interpretación conmovedora del Bhajan ‘Ya Devi Sarv Bhteshu`, celebrando el espíritu festivo de Navratri 2025 a través de la música.

«Navratri se trata de pura devoción. Muchas personas han encapsulado esta devoción a través de la música. Compartiendo una interpretación conmovedora de Pandit Jasraj Ji», escribió.

Navratri se trata de pura devoción. Muchas personas han encapsulado esta devoción a través de la música. Compartiendo una interpretación conmovedora de Pandit Jasraj Ji. Si ha cantado un bhajan o tiene uno favorito, por favor compártalo conmigo. ¡Publicaré algunos de ellos en los próximos días! … – Narendra Modi (@Narendramodi) 22 de septiembre de 2025

El Primer ministro También instó a las personas a compartir sus propias creaciones de Bhajan o opciones favoritas, y agregó que las publicaría durante los días festivos.

En otro tweet, el primer ministro Modi también extendió sus saludos a la nación y dijo: «Infinitos saludos de Navratri a todos ustedes. ¡Que este festival sagrado, lleno de devoción, coraje, moderación y determinación, traiga nueva fuerza y ​​nueva fe en la vida de todos. Jai Mata di!»

Los infinitos deseos de Navratri a todos ustedes. Este festival sagrado, lleno de devoción al coraje, moderación y determinación, trajo nuevo poder y nueva fe en la vida de todos. ¡Salve la Diosa de la Madre! – Narendra Modi (@Narendramodi) 22 de septiembre de 2025

Anteriormente, primer ministro Narendra Modi Saludos extendidos para Navratri a la nación y deseaban «nueva fuerza y ​​fe» entre los ciudadanos.

En una publicación sobre X, el primer ministro Modi dijo: «Los saludos infinitos de Navratri a todos ustedes. Que este festival sagrado, lleno de devoción, coraje, moderación y determinación, traiga nueva fuerza y ​​nueva fe en la vida de todos. Jai Mata di.»

Sharadiya Navratri es un festival hindú vibrante y sagrado que abarca nueve noches, celebrando la energía femenina divina encarnada por la diosa Durga. Observado en el mes lunar de Ashwin, este festival está marcado por una ferviente adoración, rituales elaborados y actuaciones culturales.

Como cada día se dedica a una forma diferente de la diosa, simbolizando varios aspectos de la fuerza, la compasión y la sabiduría, el primer ministro modi agregó que el lunes se dedica a Maa Shailputri.

«Hoy, durante Navratri, es un día especial para la adoración y los rituales de Maa Shailputri. Mi deseo es que, con el afecto y las bendiciones de la Mata, la vida de todos puede estar llena de buena fortuna y buena salud», escribió.

El festival de nueve días, que también se conoce como Rama Navratri, termina en Rama Navami, el cumpleaños de Lord Ram. Durante Chaitra Navratri, las personas ayunan y adoran a la diosa Durga. También realizan ghatasthapana, la invocación de la diosa Shakti, que es un ritual significativo seguido durante el período. Navratri también celebra la calma y la tranquilidad en forma de Maha Gauri Mata.

Navratri concluirá el 2 de octubre con Vijayadashami o Dussehra.









