Purbaya-Teddy, los dos ministros más destacados del gabinete de Prabowo

Jacarta – Dos miembros del gabinete del Presidente Prabowo Subianto, que es Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Y Secretario del Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya se convirtió en la figura más popular durante el año de la administración de Prabowo-Gibran.

Analista de comunicación política hendri satrio dijo Purbaya Yudhi Sadewa y Teddy Indra Wijaya fueron los dos ministros de Prabowo que recibieron la mayor atención.

Aunque Purbaya sólo ha servido como Ministro de Finanzas durante poco más de un mes, reemplazando a Sri Mulyani, ha logrado atraer la atención del público. Aunque comenzó con controversia, logró no sólo ser un «querido de los medios» sino también un «querido del público».

«De hecho, hay dos miembros del gabinete de Prabowo que han atraído la atención pública, a saber, Teddy y Purbaya», dijo Hendri Santrio, su apodo en un comunicado en Yakarta, el domingo 19 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Kris – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Observó que Purbaya estaba en el centro de atención debido a su estilo de comunicación directo y sus rápidos pasos en el manejo de cuestiones financieras desde que se desempeñó como Ministro de Finanzas. Sus declaraciones y actuaciones suelen provocar debates entre el público.

«Purbaya se convierte naturalmente en tema de conversación. Su forma de hablar ‘sencilla’ y su rapidez para resolver problemas financieros atraen la atención del público», dijo el hombre conocido familiarmente como Hensat.

Por otro lado, Teddy también se ha convertido en tema de conversación por su papel como secretario del gabinete. Algunos partidos creen que Teddy a menudo limita el acceso a la comunicación directa con el presidente Prabowo, lo que da lugar a debates sobre su papel e influencia.

Hensa observó que Teddy tenía la tarea de gestionar la agenda y las actividades del presidente. Desde la época de Prabowo como Ministro de Defensa, la campaña electoral presidencial de 2024 hasta su presidencia, vio que Teddy era conocido por desempeñar un papel en la gestión de la agenda presidencial.

«Veo que Teddy desempeña un papel en la gestión del tiempo y las actividades del presidente. Desde que se convirtió en ministro de Defensa, hizo campaña hasta ahora como presidente, se le ha visto gestionando la agenda e introduciendo nuevas relaciones, especialmente durante la campaña», dijo Hensa.

Además, cree que un secretario de Gabinete tiene el deber de ordenar las actividades que el Presidente considera estratégicas.

El Secretario de Gabinete (Seskab) Teddy Indra Wijaya en el aeropuerto de Orly, Francia Foto : Cahyo – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

Círculo Prabowo

Según él, no todos los puntos de la agenda deben ser tratados directamente por el Presidente, por lo que este papel es importante para mantener la atención del Jefe de Estado en la determinación de la política.