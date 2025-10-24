Purbaya será sancionada por agentes que cobrarán 300 mil IDR a los contribuyentes a las 5 am

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, abre su voz sobre presuntos actos de matonismo denunciados a través del canal de WhatsApp «Report Pak Purbaya» con el número 082240406600.

En el reportaje, el periodista se quejó del problema. oficial impuesto en el KPP Tigaraksaquien fue a la casa del contribuyente y lo recogió a las 05.41 WIB. Purbaya también pidió que se condenara al funcionario fiscal sanciones.

«Intenta darle una pequeña sanción, no sólo entrenarlo. Sólo darle un pequeño castigo. Estaba persiguiendo 300 mil rupias a las 5 de la mañana. Es un poco extraño», dijo Purbaya en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el viernes 24 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

«Estresado, por las noches estaba borracho. Tocaba las casas de la gente, ‘¡Oye, paga!’ Dame un pequeño castigo», dijo.

Aunque no fue un acto de matonismo, Purbaya confirmó que el informe sobre el Representante de Cuenta (AR) de Tigaraksa KPP efectivamente ocurrió.

Dónde, oficial Se dice que la persona en cuestión sólo realiza tareas de recaudación de impuestos, recordando a los contribuyentes Rp. 300 mil en atrasos de impuestos en tiempos irrazonables.

«La acción tomada por AR fue recordar a los contribuyentes los atrasos de impuestos de 300 mil IDR en un momento irrazonable, es decir, a las 05.41 de la mañana, y amenazar con revocar su condición de empresarios sujetos a impuestos», dijo Purbaya.

Tras una aclaración, el funcionario tributario admitió que lo hizo debido a la gran carga de trabajo y tenía miedo de olvidarlo. Sin embargo, Purbaya admitió que no creía plenamente en esta razón.

«Después de aclarar a AR, esto se debió a una carga de trabajo muy alta y al miedo a olvidar», dijo Purbaya.

«Para AR, el interesado recibirá orientación sobre la comunicación adecuada con los contribuyentes. La razón no tiene sentido», dijo.