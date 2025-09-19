Purbaya se siente mentida a la Dirección General de Impuestos sobre Coretax, como este dijo

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, realizó una inspección repentina Sidak En el servicio operativo de la Dirección General de Impuestos (Dgt).

También contactó al Sistema de Centro de Contacto Kring Tax en 1500200, porque quería aclarar los servicios DGT de los que se quejaban por muchas personas.

Sin embargo, por otro lado, sus hombres en el DGT siempre le informan cosas buenas, sobre la preparación y otros aspectos relacionados. Coretax el.

«El Director General de Impuestos (Bimo Wijayanto) se va al extranjero, solo pregunté cómo era su disposición adentro. Por lo tanto, también les gustó», dijo Purbaya en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

En la carga de video en Tiktok @ditjenpajakri, Purbaya llamó al servicio de Kring Tax como lo hizo el público en general para preguntarse sobre el sistema de impuestos indonesios.

Afirmó no entender qué es Coretax, y pidió a los oficiales que le explicaran claramente. Por lo tanto, Purbaya afirmó que conduciría una re-verificación para comprender realmente la preparación del coretax.

«Si la persona fiscal (Coretax) dijo que es bueno, dijo que era estable. Pero si las palabras de amigos que pagaron, todavía era mucho tiempo, dijo», dijo Purbaya.

Purbaya afirmó que afirmó ser reacio a obtener solo un buen informe de sus hombres, que parecían el origen del alias de ABS del padre «relacionado con el Coretax.

«Así que más tarde lo comprobaré nuevamente. Debido a que si las personas son preguntadas por el jefe, correcto, el nombre es ABS. Así que aquí los ABS-Abs, lo cambiaremos lentamente a no ABS, lo importante es que el problema es resolver», dijo.