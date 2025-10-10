Purbaya se niega a asumir la responsabilidad de la deuda de los trenes de alta velocidad mediante el presupuesto estatal

Bogor, VIVA – El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, enfatizó que su partido no asumirá la responsabilidad. Deuda del proyecto de tren rápido Yakarta-Bandung (KCJB) utilizando Presupuesto públicocomo era el que iba a proponer el partido Danantara Indonesia.

El Ministro de Hacienda admitió que no había recibido directamente la propuesta de Danantara. Según él, KCIC aquellos bajo Danantara también deberían tener sus propios mecanismos y estrategias para lidiar con la deuda y los problemas financieros.

Además, todos los dividendos estatales, cuyo valor puede alcanzar los 80 billones de rupias, ahora van directamente a Danantara y ya no van a los ingresos estatales en forma de PNBP.

«Deberían ir allí, ya no a nosotros. Si no, todo (va) a nosotros nuevamente, incluidos los dividendos», dijo Purbaya en una teleconferencia en el evento Media Gathering ‘Complete the 2026 APBN’ en Bogor, Java Occidental, el jueves 9 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

«Esto es lo que dicen que quieren separar entre el sector privado y el gobierno. No se lo den al sector privado si les conviene, pero si no les conviene, se lo den al gobierno», dijo.

En la misma ocasión, el Director General de Financiamiento y Gestión de Riesgos del Ministerio de Finanzas, Suminto, enfatizó que la deuda del proyecto KCJB, incluidos los sobrecostos, es deuda de partes relacionadas con el proyecto y no deuda del gobierno central.

«Tren rápido de Bandung en Yakarta eso es de empresa a empresa. «Así que para el tren rápido Yakarta Bandung no hay deuda pública», dijo Suminto.

Se sabe que el proyecto KCJB pertenece a un consorcio de entidades comerciales indonesias y chinas, a saber, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Donde los accionistas del lado indonesio se llevan a cabo a través de empresas estatales bajo la coordinación de PT Kereta Api Indonesia (Persero) también conocido como PT KAI.

El proyecto del tren de alta velocidad, que ahora se conoce como Whoosh, cuenta con una parte del capital social y préstamos de deuda del consorcio, que anteriormente se presentaron al Banco de Desarrollo de China (CDB).

«Así que está claro que allí no hay ningún préstamo gubernamental», afirmó.