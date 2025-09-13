Purbaya salpicando 5 bancos con un total de Rp 200 billones, cada uno de ellos puede ser este

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), RI Purbaya Yudhi Sadewa comenzó a retirar RP200 billones a bancario El viernes 12 de septiembre de 2025 por la tarde. Los fondos que se establecieron en Bank Indonesia (BI) tenían como objetivo acelerar crecimiento economía RHODE ISLAND.

Purbaya explicó que los fondos se distribuirían a la Asociación Bancaria de propiedad estatal (Himbara), a saber, Bank Mandiri, BNI y BRI RP. 55 billones, mientras que BTN era RP. 25 billones. Luego, específicamente a PT Bank Syariah Indonesia TBK (BSI) por valor de Rp 10 billones.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes XI Foto : Captura de pantalla del parlamento de youtube tv

«(Hay un menor) debido al tamaño del banco y por qué está participando BSI? Porque él es el único banco que tiene acceso a ACEH para que los fondos también puedan ser utilizados en Aceh», dijo Purbaya a los periodistas del Ministerio de Asuntos Económicos Coordinadores, Central Jakarta, citados el sábado 13 de septiembre de 2025.

El ex jefe de LPS dijo que la distribución de fondos era en forma de depósito en llamada o depósitos que podrían retirarse en cualquier momento después de dar un aviso previo.

Por otro lado, él cree que los fondos que se han distribuido a los bancos no podrán establecerse. Porque, continuó, hay un costo (costo) de la colocación de estos fondos para que se alienta al banco a encontrar mayores rendimientos.

«Tal vez el banco se agota está confundido dónde canalizar dónde? Lentamente se convertirá en un crédito para que la economía pueda moverse», dijo.

Purbaya advirtió a todos los bancos para no usar los fondos al azar. La banca según él puede usar los fondos para aumentar la distribución de crédito.

«El objetivo es crear liquidez en el sistema financiero para que se vean obligados a dar crédito y la economía se moverá», dijo Purbaya.

Se sabe que anteriormente Purbaya había presentado el plan para retirar fondos del gobierno de BI, en una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes XI en Yakarta el miércoles 10 de septiembre de 2025.

El sistema financiero actual en Indonesia, que se considera en una condición bastante ‘seca’, según él, se ha convertido en uno de los aspectos que hace que la economía nacional se desacelere.

Ilustración del crecimiento económico

Con estas condiciones, el gobierno a través del Ministerio de Finanzas puede utilizar fondos del gobierno en BI, para mejorar las máquinas monetarias y fiscales. Por ejemplo, en cuanto a la liquidez bancaria inyectable, etc.

Mientras que los bancos pensarán automáticamente en formas de canalizar los fondos, para no cargar el costo de los fondos mientras buscan mayores rendimientos.