Purbaya Respuesta Bahlil después de que se le llame Datos de lectura incorrectos sobre el precio de GLP 3 kg

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, dio una respuesta con respecto a la declaración del Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, quien lo calificó mal leyendo el problema precio original GLP 3 kg.

Purbaya afirmó ser repleto datos Porque antes de obtener los datos de los resultados cálculo el personal.

«Estoy estudiando nuevamente. Tal vez el Sr. Bahlil tiene razón, pero luego volveremos a ver», dijo Purbaya en Kudus, Central Java, viernes 3 de octubre de 2025.

Ministro de Energía y Recursos Minerales y Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta

«Lo que está claro es que obtengo los números del cálculo de mi personal, veremos cómo es el malentendido», dijo.

Purbaya argumenta que la posibilidad de solo una forma diferente de ver los datos es diferente entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales. Sin embargo, él cree en el final que la cantidad será la misma.

«Al final, la cifra debería ser la misma, ese es todo el dinero. Más tarde explicamos lo que es cierto», dijo Purbaya.

«Tal vez la forma de ver los datos es diferente. Los cálculos a veces son de la práctica de los contadores, a veces son diferentes», dijo.

Se sabe que Purbaya había dicho anteriormente que el precio original de 3 kg de GLP se valoraba en RP 42,750 por tubo.

Entonces, hasta ahora el gobierno ha llevado el subsidio de RP 30,000 por tubo para que las personas puedan comprarlo a un precio de Rp 12,750 por tubo.