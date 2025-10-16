Purbaya responde a la queja del ministro de la UMKM sobre los aduaneros: ¡Denúncielo, lo terminaré!

Jacarta – Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa respondió a la denuncia del Ministro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), La madre de Abdurrahman. que se quejó de la avalancha de bienes importación ilegal como resultado de la actuación de los funcionarios de Aduanas e Impuestos Especiales, generando perjuicios a las MIPYMES.

Lea también: Luhut sobre la negativa del Ministro de Finanzas Purbaya a financiar el Family Office: Nada que ver con la Presupuesto Presupuestario



Purbaya destacó que está dispuesto a tomar medidas firmes contra las personas de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales que dificultan las cosas a las MIPYMES, como se quejó la Ministra de MIPYMES, Maman Abdurrahman.

«¿Por qué no me informas? Si me informas, yo me encargo. Dónde están los bienes, quiénes son los jugadores, lo resolveremos más tarde», dijo Purbaya cuando se reunió después de la actividad «1 año Prabowo-Gibran: Optimismo 8% de crecimiento económico» en Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: Este producto de chocolate para mipymes registra transacciones de exportación de hasta 87 mil millones de IDR a Japón en TEI Expo 2025





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Java Oriental

Purbaya afirmó que su partido está mejorando el desempeño de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC), uno de los cuales es el registro de jugadores involucrados en actividades ilegales. «Una vez que lo sepamos, los arrestaremos y los procesaremos uno por uno», dijo.

Lea también: El Comité Especial Kekeuh aprueba un artículo que prohíbe la venta de cigarrillos, ¿cuál es el destino de la cadena económica?



El Ministerio de Finanzas también ha intensificado los controles aleatorios de las aduanas y de los carriles verdes para impuestos especiales como un esfuerzo por abordar la circulación de mercancías ilegales. «Entonces, si el señor mamá tiene un problema como ese, hágamelo saber. Lo resolveré más tarde», dijo Purbaya.

Purbaya también había puesto en marcha anteriormente un servicio público de quejas llamado ‘Lapor Pak Purbaya’ para dar cabida a las quejas públicas relativas a impuestos y aduanas.

Las personas que tengan quejas sobre servicios tributarios o aduaneros pueden enviar mensajes directamente a través del servicio de mensajes cortos de WhatsApp al número 082240406600.

«Esto es para el público que tiene quejas sobre cuestiones fiscales o funcionarios tributarios, o funcionarios de aduanas que creen que son estúpidos, o cualquier cuestión fiscal y aduanera», dijo Purbaya al equipo de prensa de la Oficina de la Dirección General de Impuestos del Ministerio de Finanzas de Yakarta el miércoles.

Purbaya explicó que el número de denuncia estaba activo y el público podía acceder a él a través de WhatsApp. Luego, se preparó un equipo especial del Ministerio de Hacienda para recibir los informes públicos.

Sin embargo, el Ministro de Hacienda explicó que los mensajes entrantes no recibirían respuesta inmediata. Los informes se recopilarán y clasificarán primero para determinar cuáles pueden recibir seguimiento.

«Por supuesto que él (el informe) será validado primero, ¿verdad? ¿No es así? O simplemente me dará una queja, se quejará allí, se quejará allí, y lo siguiente que sabrá es que no hay (problema)», dijo.