Purbaya registra un déficit presupuestario de 371,5 billones de IDR al 30 de septiembre de 2025, esta es la causa

Jacarta – informó el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, a partir del 30 Septiembre 2025, Presupuesto público experiencia déficit 371,5 billones de IDR o el 1,56 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Una condición similar también se produjo en los ingresos estatales, que se registraron en 1.863,3 billones de IDR o equivalente al 65 por ciento de la proyección del presupuesto estatal para 2025, cayendo un 7,2 por ciento en comparación con la realización en el mismo período en 2024, que alcanzó los 2.008,6 billones de IDR.

«Hasta el final del tercer trimestre de 2025, el desempeño de la APBN se mantendrá, con un déficit del 1,56 por ciento (del) PIB y con un saldo primario positivo», dijo Purbaya en la edición de octubre de 2025 de la conferencia de prensa de KiTA APBN, en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, APBN KiTA Octubre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

El Ministro de Hacienda también reveló las causas de la presión que provocó esto, por ejemplo la caída precios de las materias primas a nivel mundial, de modo que también tenga un impacto en aspectos de los ingresos fiscales. Esto es principalmente lo que ocurre en los sectores del petróleo y el gas (petróleo y gas) y de la minería.

Mientras tanto, se informó que el logro de la absorción de ingresos tributarios alcanzó los 1.516,6 billones de rupias, equivalente al 63,5 por ciento de la proyección, o una corrección del 2,9 por ciento en comparación con la realización en el mismo período del año pasado.

Purbaya detalló que se registró que los ingresos tributarios cayeron un 4,4 por ciento con una realización de 1.295,3 billones de IDR, o el equivalente al 62,4 por ciento de la proyección. Aunque, por otro lado, los ingresos aduaneros e impuestos especiales aún podrían crecer un 7,1 por ciento hasta alcanzar los 221,3 billones de rupias, o alrededor del 71,3 por ciento de la proyección.

«La caída de los precios de productos básicos como el carbón y el aceite de palma ha provocado un ligero retraso en los ingresos del impuesto sobre la renta de las sociedades (PPh) y del impuesto al valor añadido (IVA). Sin embargo, los sectores manufacturero y de servicios todavía pueden hacer una contribución positiva a los ingresos», dijo Purbaya.

Además, el Ministro de Finanzas explicó que la realización de ingresos estatales no tributarios (PNBP) alcanzó los 344,9 billones de rupias, o el 72,3 por ciento de la proyección, y se desaceleró un 19,8 por ciento. En lo que respecta al gasto estatal, la realización alcanzó los 2.234,8 billones de rupias o el equivalente al 63,4 por ciento de la proyección, o una corrección del 0,8 por ciento con respecto a la realización en el mismo período del año pasado, que ascendió a 2.251,8 billones de rupias.

Mientras tanto, se informó que la realización del Gasto del Gobierno Central (BPP) se había desacelerado en un 1,6 por ciento con un valor de 1.589,9 billones de IDR, o el equivalente al 59,7 por ciento de la proyección. La desaceleración que se produjo se distribuyó uniformemente entre todos los componentes del BPP, donde el gasto del Ministerio/Agencia (K/L) cayó un 0,3 por ciento con una realización de 800,9 billones de IDR, o el 62,8 por ciento de la proyección.