Purbaya redenominará la moneda rupia, Rp. 1.000 se convertirán en Rp. 1

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, está trabajando actualmente en un esquema regulatorio mediante la redacción de una ley (Factura) con respecto a los cambios de precios Rupia alias Redenominaciónsimplificar las cosas divisa la rupia.

Así fue proclamado mediante el Reglamento del Ministro de Finanzas (PMK) Número 70 de 2025 relativo al Plan Estratégico del Ministerio de Finanzas para 2025-2029, que fue estipulado el 10 de octubre de 2025 y promulgado el 3 de noviembre de 2025.

«El proyecto de ley sobre cambios en los precios de la rupia (redenominación) es un proyecto de ley que está previsto que esté terminado en 2027», citado en PMK No. 70/2025, viernes 7 de noviembre de 2025.

El reglamento explica que la urgencia de elaborar el Proyecto de Ley de Redenominación tiene como objetivo medidas de eficiencia economía.

Luego también para mantener la continuidad del desarrollo económico nacional, mantener el valor estable de la rupia como forma de mantener el poder adquisitivo de la gente y aumentar la credibilidad de la rupia.

Mientras tanto, el responsable del Proyecto de Ley de Redenominación es la Dirección General del Tesoro (DJPb) del Ministerio de Hacienda.

Además del proyecto de ley de redenominación, el Ministerio de Finanzas también propuso la creación de otros tres proyectos de ley.

Estos incluyen el proyecto de ley sobre subastas, cuya finalización está prevista para 2026, el proyecto de ley sobre gestión de activos estatales en 2026 y el proyecto de ley sobre tasadores en 2025.

«Para lograr las metas y objetivos estratégicos del Ministerio de Finanzas, se proponen cuatro proyectos de ley que entran dentro del alcance de las tareas del Ministerio de Finanzas establecidas en el programa de legislación nacional a mediano plazo 2025-2029», escribe el reglamento.