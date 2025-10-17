Purbaya recibe quejas sobre un funcionario de aduanas que pasa el rato en Starbucks hablando de negocios y será despedido

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, ha abierto un canal de denuncias para el público vía ‘Informe Sr. Purbaya‘ al número de WhatsApp 082240406600, respecto a servicios tributarios y aduanas.

Lea también: Plan De Liquidación De Deuda Del Tren Rápido De Rosan Godok Sin Causar Problemas



Después de dos días, Purbaya también compartió los resultados de los informes públicos que habían ingresado al canal de denuncia. Algo que le llamó la atención fue la denuncia de un denunciante que se quejó de su comportamiento. oficial La Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC) frecuentemente pasar el rato de la cafetería gerai Starbucks.

El periodista dijo que el funcionario a menudo pasaba el rato vistiendo el uniforme de funcionario de Aduanas e Impuestos Especiales todos los días. En el contenido de la conversación, que a menudo se escucha gracias a la voz alta del empleado de DJBC, a menudo se tratan temas relacionados con los negocios, la protección de activos e incluso la entrega de automóviles.

Lea también: Conozca el servicio de WhatsApp ‘Report Pak Purbaya’ para reportar temas tributarios, ¿cómo funciona?



«Alguien informó: ‘Los funcionarios de aduanas pasan el rato en Starbucks abriendo computadoras portátiles todos los días hablando sobre negocios, activos, cómo proteger los activos, simplemente recibir un automóvil, cómo venderlo, por favor tomen medidas'», dijo Purbaya al leer el informe al equipo de medios en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.



El Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa con el Secretario General del Ministerio de Finanzas

Lea también: Purbaya investigará 653 ​​billones de IDR en fondos gubernamentales ‘inactivos’ en los bancos



Purbaya enfatizó que tomaría medidas inmediatas contra este empleado de Aduanas. Incluso advirtió a los empleados del Ministerio de Finanzas que no pasaran el rato en Starbucks, especialmente en el trabajo y vistiendo uniformes de trabajo.

«Esto se solucionará, ¿vale? Esto está completo, el lugar, la dirección, completo. Así que definitivamente podemos seguir adelante», dijo.

El Ministro de Finanzas también dijo que si todavía hubiera empleados en las filas del Ministerio de Finanzas que hicieran cosas así, no dudaría en despedirlos. Porque Purbaya admitió que se sentía subestimado, porque previamente había dado una fuerte advertencia a los funcionarios de Aduanas e Impuestos Especiales del Ministerio de Finanzas.

«Aunque haya estado dando vueltas, eso significa que a ellos realmente no les importa. Creen que estoy jugando», dijo Purbaya.

Por ello, Purbaya enfatizó que descubrirá y perseguirá al empleado de Aduanas e Impuestos Especiales mencionado en el informe de denuncia, y ni siquiera descartó la posibilidad de despedirlo si se demuestra su culpabilidad.

«No importa. Lo haré pecado«Le hice la vida difícil», dijo.