Purbaya rechazó la propuesta del gobernador para que el salario del ASN regional fue asumido por el centro

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas Purbaya Yudhi Sadewa afirmó la propuesta del salario del estatal Aparatu civil (PNS) área Pagado al gobierno central no se puede cumplir porque es necesario considerar la capacidad del presupuesto estatal (APBN) y mantener el saldo fiscal nacional.

La afirmación fue transmitida por el Ministro de Finanzas Purbaya respondió a la propuesta Gobernador de West Sumatra (West Sumatra) Mahyeldi Ansharullah solicitó que el gobierno central se hiciera cargo del pago de los salarios de ASN en las regiones.

«Entonces, si se le pregunta ahora (el salario del ASN regional es pagado por el Centro) sí, sí, ciertamente no puedo», dijo el ministro después de recibir la Asociación de Gobierno Provincial en toda Indonesia (APPSI) en una reunión que discutió el fortalecimiento de la sinergia de transferencia a la mecanismo de transferencia a la región (TKD) y los fondos de participación en las ganancias (DBH) en Jakarta, martes 7 de octubre, 2025.

El gobernador de West Sumatra (West Sumatra) Mahyeldi Ansharullah.

Sin embargo, el ex presidente de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS) dijo que la solicitud era algo natural, pero debe ajustarse a las capacidades fiscales del gobierno central para no interferir con la estabilidad de las finanzas estatales en medio de los desafíos económicos.

«No hemos hecho específicamente específicamente, si él pide que todo sea asumido por mí. Eso es solicitudes normales, normales. Pero calculamos la capacidad del presupuesto estatal para mí», dijo Purbaya

Además, Purbaya explicó que la economía nacional en los primeros nueve meses de este año muestra una tendencia de desaceleración, con fluctuaciones de crecimiento que tienden a disminuir para que la política de compras deba estar cuidadosamente regulada.

Según él, por ahora no ha permitido al gobierno central hacerse cargo de todos los dependientes de los salarios regionales de ASN sin aumentar el déficit presupuestario por encima de la relación del 3 por ciento para el producto interno bruto (PIB).

Purbaya enfatizó que continuó manteniendo un equilibrio fiscal al optimizar el gasto y los ingresos estatales para que los espacios de política gubernamental permanecieran controlados y no cargaron la economía nacional.

«Entonces, si me preguntan ahora, no puedo, a menos que penetre en la relación de déficit del PIB por encima del 3 por ciento. Así que lo cuido. Me ocupo de todo primero.

Anteriormente, el gobernador de West Sumatra (West Sumatra) Mahyeldi Ansharullah transmitió la propuesta de que el gobierno central se hizo cargo del pago de los salarios de ASN en las regiones.