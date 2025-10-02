Purbaya razona sin rodeos para el truncamiento de los fondos de transferencia a las regiones

Yakarta, Viva -Minister de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, contundente sobre razón El gobierno corta dana transferir al área.

Enfatizó que era net que presupuesto La región en realidad aumentó a través del programa asignado por el gobierno central.

«Algunos regentes de varios lugares vinieron aquí. Quería conocerme todo. Afortunadamente solo conocí a representantes. Si no me golpearon antes», dijo Purbaya en Surabaya, Java Oriental, jueves 2 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, nuestra edición APBN septiembre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Explicó que la transformación se llevó a cabo debido al desajuste presupuestario en las regiones. Admitió que el gobierno central quería optimizar el rendimiento del uso del presupuesto para ser más efectivo y limpio.

Según el Ministro de Finanzas, aunque la transferencia a las regiones cayó en RP 200 billones, el programa para las regiones aumentó significativamente de Rp 900 billones a Rp 1.300 billones.

«Por lo tanto, la economía en la región en realidad no se reduce, sino que se agrega neta», dijo.

Purbaya agregó, el gobierno también preparó un presupuesto estatal adicional de 2026 (APBN) de RP43 billones. Incluso volvió a abrir la oportunidad de transferencia nuevamente, si la economía mejora y aumenta los ingresos fiscales.

«Si la región puede mostrar una absorción buena y limpia, debería poder convencer a los líderes anteriores para agregar rápidamente», dijo Purbaya.

Purbaya también enfatizó que los gobiernos locales no solo se centran en la cantidad de transferencia, sino que aumentan la capacidad de absorber y administrar el presupuesto.

«Por lo general, el área quiere ejecutarlo solo, por lo que deben aprender a mejorar también la forma de absorber el presupuesto», dijo.