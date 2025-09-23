Purbaya puede aflojar la política de dinero apretado de DPR pede ‘Cowboy Style’

Yakarta, Viva – Presidente de la agencia de presupuesto alias Banggar DPR RI, Dijo Abdullah creer, estilo vaquero El Ministro de Finanzas de Ala, Purbaya Yudhi Sadewa, podrá aflojar la política dinero apretado.

La política de dinero apretado en sí es una política de banco central para reducir la cantidad de oferta monetaria en la comunidad. Por ejemplo, a través de un aumento en las tasas de interés, la venta de valores, aumentar las reservas de efectivo y limitar o ajustar el crédito.

Por lo tanto, dijo también espera que el estilo de vaquero al estilo de Purbaya realmente pueda mantener políticas relacionadas con la gestión de las finanzas estatales, especialmente la emisión de los valores estatales (SBN).

«Estamos seguros de que el estilo de vaquero del Ministro de Finanzas puede aflojar la política de dinero apretado», dijo en una reunión plenaria en el Parlamento Indonesio en el Edificio del Parlamento Senayan, Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

El acuerdo se logró entre el gobierno y el Banggar DPR en el proyecto de presupuesto estatal de 2026, uno de los cuales involucró la tasa de interés SBN de 10 años que se estableció en 6.9 por ciento.

Dicho la esperanza de que en el futuro las políticas de Purbaya siempre Menkeu también puedan hacer que las tasas de interés de SBN sean más bajas, para reducir los costos que deben ser asumidos por el presupuesto estatal.

«Se demuestra que en este mes, esperamos que la condición continúe. Para que las tasas de interés SBN del próximo año puedan ser más bajas, y el costo de los fondos asumidos por el APBN también será más bajo», dijo.

Afirmó que el Banggar del DPR también esperaba que el presupuesto estatal 2026 pudiera ser un capital importante para que el gobierno comience a revertir la situación, comenzar el surgimiento de las industrias nacionales y revitalizar la industria básica nacional que sostiene las necesidades básicas primarias como textiles, agricultura y energía.

«Especialmente con el apoyo de las políticas posteriores, por supuesto, acelerará aún más la expansión de las industrias nacionales», dijo.