Purbaya promete no aumentar los impuestos antes de que la economía crezca por encima del 6 por ciento

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa enfatizó: gobierno no levantará impuesto o imponer nuevos impuestos a la sociedad, antes economía El crecimiento nacional creció por encima del 6 por ciento.

Expresó esto en respuesta a una pregunta sobre cómo los impuestos pueden reducir el ingreso disponible de las personas, en el evento ‘Sarasehan 100 Indonesian Economists’ que se llevó a cabo en el área de Tendean, en el sur de Yakarta.

«Aumentaré los impuestos cuando (la economía) crezca por encima del 6 por ciento, para que ustedes estén felices de pagar sus impuestos», dijo Purbaya, el martes 28 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

El ingreso disponible es el resto del ingreso de las personas que se puede gastar, después de pagar todas las obligaciones como impuestos y otras deducciones (seguros, etc.).

Purbaya cree que lo que ha dificultado el pago de impuestos a la gente es que los resultados de los impuestos no tienen un impacto directo sobre ellos.

«¿Por qué te ha estado molestando todo este tiempo? Porque el dinero está ahí afuera. Tomo impuestos, dinero del banco central, el sistema está seco», dijo.

Por lo tanto, Purbaya admitió que quería mejorar esto, incluso colocando 200 billones de rupias en fondos gubernamentales en los bancos himbara hace algún tiempo.

Otra forma es aumentar el gasto del gobierno central y amenazar con retirar fondos que los ministerios/agencias con baja absorción presupuestaria no hayan tenido tiempo de gastar.

«Y ahora, ¿qué pasa si tomo impuestos ahora, pero no los dejo ahí por mucho tiempo y los gasto inmediatamente en forma de programa? crecimiento ¿economía? «El impacto debería ser mejor», afirmó Purbaya.

«¿Por qué? En primer lugar, hay estímulo desde el lado fiscal, desde el lado del desarrollo. En segundo lugar, el dinero seguirá estando en el sistema, lo que hará que el sector privado también se mueva. Así que seguiré esto cuidadosamente en el futuro», dijo.