Purbaya promete no aumentar los impuestos antes de que la economía crezca por encima del 6 por ciento


Martes 28 de octubre de 2025 – 18:03 WIB

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa enfatizó: gobierno no levantará impuesto o imponer nuevos impuestos a la sociedad, antes economía El crecimiento nacional creció por encima del 6 por ciento.

Lea también:

Internautas atacan Instagram después de coquetear con el Ministro de Finanzas de Purbaya, Hasan Nasbi: Aplaudir la embriaguez es difícil de tratar

Expresó esto en respuesta a una pregunta sobre cómo los impuestos pueden reducir el ingreso disponible de las personas, en el evento ‘Sarasehan 100 Indonesian Economists’ que se llevó a cabo en el área de Tendean, en el sur de Yakarta.

«Aumentaré los impuestos cuando (la economía) crezca por encima del 6 por ciento, para que ustedes estén felices de pagar sus impuestos», dijo Purbaya, el martes 28 de octubre de 2025.

Lea también:

Reunión abierta de coordinación del Secretario Regional y Jefe de Bappeda, Ministro del Interior: Foro de evaluación del desempeño para sincronizar los programas centrales y regionales

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

El ingreso disponible es el resto del ingreso de las personas que se puede gastar, después de pagar todas las obligaciones como impuestos y otras deducciones (seguros, etc.).

Lea también:

La amenaza de Purbaya de desviar los presupuestos de K/L hacia compras lentas no es una broma, aquí está la prueba

Purbaya cree que lo que ha dificultado el pago de impuestos a la gente es que los resultados de los impuestos no tienen un impacto directo sobre ellos.

«¿Por qué te ha estado molestando todo este tiempo? Porque el dinero está ahí afuera. Tomo impuestos, dinero del banco central, el sistema está seco», dijo.

Por lo tanto, Purbaya admitió que quería mejorar esto, incluso colocando 200 billones de rupias en fondos gubernamentales en los bancos himbara hace algún tiempo.

Otra forma es aumentar el gasto del gobierno central y amenazar con retirar fondos que los ministerios/agencias con baja absorción presupuestaria no hayan tenido tiempo de gastar.

«Y ahora, ¿qué pasa si tomo impuestos ahora, pero no los dejo ahí por mucho tiempo y los gasto inmediatamente en forma de programa? crecimiento ¿economía? «El impacto debería ser mejor», afirmó Purbaya.

«¿Por qué? En primer lugar, hay estímulo desde el lado fiscal, desde el lado del desarrollo. En segundo lugar, el dinero seguirá estando en el sistema, lo que hará que el sector privado también se mueva. Así que seguiré esto cuidadosamente en el futuro», dijo.

El viceministro de Inversiones y Downstreaming/vicedirector de BKPM, Todotua Pasaribu, reunido en la zona de Kuningan, en el sur de Yakarta, el jueves 27 de febrero de 2025

Impuesto estratificado a la industria del estaño, el Viceministro de Inversiones lucha por una estrategia fiscal

Los impuestos estratificados a la industria del estaño, que se imponen desde la etapa minera hasta el mercado, han hecho que los productos internos sean menos competitivos.

img_título

VIVA.co.id

28 de octubre de 2025





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí