Purbaya prohíbe al banco Himbara, beneficiario de 200 billones de IDR, desembolsar crédito a conglomerados

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, recordó banco-banco Himbara quien consigue colocación de fondos gobierno 200 billones de IDR, no deben comprarse en dólares ni otorgarse como préstamos a personas conglomerado.

Lo expresó en el ‘Sarasehan 100 Economistas Indonesios’ que se celebró en la zona de Tendean, en el sur de Yakarta.

Aparte de estas cosas, Purbaya admitió que no proporcionó muchas condiciones para que los bancos himbara recibieran inyecciones de fondos gubernamentales, para que pudieran utilizar los fondos libremente.

«Pedimos a los bancos que reciben los fondos que no los den a los conglomerados y que no compren dólares. De lo contrario, la rupia se debilitará», dijo Purbaya, el martes 28 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, APBN KiTA Octubre de 2025 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Destacó que la transferencia de Rp. 200 billones de dólares en fondos a los bancos Himbara se llevaron a cabo sin ninguna intervención por su parte más que las condiciones que había mencionado.

«Utilicé la experiencia del sistema bancario para canalizar estos fondos hacia la economía, sin mi intervención real», dijo.

Espera que la colocación de Rp. Se canalizarán 200 billones de fondos gubernamentales hacia créditos para sectores industriales que realmente los necesitan, de modo que puedan ayudar a impulsar el crecimiento económico nacional.

«Si es normal, el sistema bancario es bueno, primero se extenderá al sistema bancario, luego al crédito y así sucesivamente. Eso moverá la economía», dijo Purbaya.

Predice que la colocación de fondos gubernamentales podrá aumentar la liquidez bancaria y brindar suficiente espacio para reducir el costo de los fondos, lo que ayudará a reducir las tasas de interés bancarias en Indonesia.

Sin embargo, Purbaya admitió que hasta la fecha la colocación de estos fondos no ha tenido un impacto significativo en la reducción de las tasas de interés.

«Esa es la ley económica más simple, oferta-demanda. Aumento la oferta, el precio baja. El precio del dinero es el interés, por lo que el interés baja», dijo Purbaya.

«Cuando veo que las tasas de interés han caído y el optimismo de la gente ha regresado, el movimiento económico comienza a crecer, el crédito comienza a crecer poco a poco. Aunque no es tan rápido como esperaba, está claro que se ha visto un cambio de dirección económica», dijo.