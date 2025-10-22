Purbaya Presupuesta IDR 20 Billones Para Eliminar Los Atrasos En Las Contribuciones De Salud De BPJS, Hay Un Pero Pero

Jacarta – Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa reveló que él lo había preparado presupuesto por valor de 20 billones de IDR para eliminar atrasos Contribuciones al Organismo Administrador de la Seguridad Social en Salud (BPJS).

Pero aunque ya está preparado, Purbaya espera que haya mejoras en la gobernanza mediante BPJS Salud para poder evitar fugas presupuestarias. Una forma es evaluar reglas que ya no son relevantes.

«Anteriormente pedí un presupuesto de 20 billones de rupias, de acuerdo con la promesa del Presidente. Ya está presupuestado», dijo Purbaya después de una reunión con BPJS Health en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el miércoles.

Por ejemplo, descubrió que había una regulación del Ministerio de Salud que exigía que los hospitales tuvieran un 10 por ciento de ventiladores. Purbaya cree que la política debería revisarse teniendo en cuenta que la pandemia de COVID-19 ha terminado.

«Finalmente, debido a que ellos (el hospital) lo compraron, cada paciente fue dirigido a ese dispositivo, por lo que la factura a BPJS fue grande. Así que les pedí que accedieran a qué equipo deberían comprar y cuáles no», dijo Purbaya.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Además de evaluar las regulaciones, Purbaya también pidió a BPJS Health que optimizara el sistema de tecnología de la información (TI) que tienen. BPJS Health cuenta con 200 personas trabajando en el sector de TI.

«Es (como) su propia empresa de informática, realmente grande. Sí, dije que sea más óptima integrando toda su TI en toda Indonesia y utilizando IA (inteligencia de imitación)», añadió.

Purbaya cree que la integración de sistemas tecnológicos puede detectar eficazmente problemas en los servicios de salud, por ejemplo, procesos de reclamaciones problemáticos.



BPJS Health lo invita a pagar regularmente las cuotas de membresía de JKN a tiempo

«Vale la pena investigar. Esto se resolverá rápidamente. Así que espero que en los próximos seis meses (TI) esté funcionando. Dicen que puede. Si puede, nuestro BPJS debería ser el TI en el mejor y más grande sistema hospitalario del mundo», explicó.

El tesorero del estado asegura que no impondrá sanciones si BPJS Health no puede cumplir su mandato. Sin embargo, espera que puedan completar su tarea, considerando que los servicios de BPJS Health brindan grandes beneficios a la comunidad.

«Veo gente que no puede permitirse operaciones costosas, me sorprende oír eso. Pero si es bueno, entonces lo haremos, por qué no», dijo. (Hormiga)