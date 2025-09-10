Purbaya presentando el presupuesto del Ministerio de Finanzas 2026 por valor de RP 52.01 billones

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, propuso un presupuesto de RP. 52.01 billones para Ministerio de Finanzas En el año 2026 próximo.

Leer también: La reunión inaugural en el DPR, el Ministro de Finanzas Purbaya confió que ya no puede ser estilo ‘vaquero’



Esto fue transmitido en una reunión de trabajo Comisión de la Cámara de Representantes XI con el Ministro de Finanzas, relacionado con la Introducción al Plan de Trabajo y el Presupuesto (RKA) en 2026.

«Pedimos que los líderes y miembros de la Comisión de Representantes de la Cámara de Representantes XI sean complacidos de poder aprobar la propuesta del límite presupuestario del Ministerio de Finanzas en 2026», dijo Purbaya en una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes XI, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Leer también: Las lágrimas de Sri Mulyani estallaron al salir del Ministerio de Finanzas





Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Explicó, la presentación presupuestaria de RP. 52,016,000,000,000 para el Ministerio de Finanzas en 2026 fue ligeramente diferente de la presentación similar que Sri Mulyani entregó el 14 de julio de 2025. Cuando en ese momento, el número total alcanzó RP 52,017,195,644,000.

Leer también: Sri Mulyani dijo adiós: por favor respeta nuestro espacio de privacidad como ciudadanos comunes



La asignación incluye el apoyo de la implementación de roles estratégicos en el mantenimiento de la estabilidad fiscal, el fortalecimiento de los servicios públicos y la realización de una transformación económica inclusiva y sostenible.

«Y creemos que esta asignación es muy necesaria», dijo.

Acompañando a Purbaya, viceministro de finanzas, Suahasil Nazara detalló, la asignación de presupuesto había sido lanzada por el Ministerio de Finanzas para 7 agencias de servicios públicos (Blu), con un nominal de RP 10.37 billones.

«Si sin incluir el techo indicativo Blu, entonces el techo indicativo puro del Ministerio de Finanzas en 2026 se propone por valor de RP 41.64 billones», dijo Suahasil.

Hizo hincapié en el presupuesto del Ministerio de Finanzas para 2026 incluyó 5 programas. Los cinco son (1) programas de política fiscal, sectores financieros y programas económicos (2) de gestión de ingresos estatales, (3) programas de gestión de gastos estatales, (4) programas de gestión del tesoro, activos estatales y riesgos, y (5) programas de apoyo a gestión.

«Entonces (sumisión del presupuesto) según lo establecido por una carta conjunta del Ministro de Finanzas y el Ministro de PPN/Bappenas, en julio de 2025», dijo.