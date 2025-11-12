Purbaya prepara un premio total de 300.000 millones de IDR para las regiones que reduzcan con éxito el retraso del crecimiento

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, preparó un presupuesto por un total de 300 IDR. mil millonescomo incentivos para área-áreas que han logrado reducir los casos retraso del crecimiento en sus respectivas regiones.

Esto se determinó mediante el Decreto del Ministro de Finanzas (KMK) Número 330 de 2025 sobre la Determinación de las Asignaciones y los Requisitos de Distribución, así como los Detalles de las Asignaciones del Fondo de Incentivos Fiscales para el Año Fiscal 2025 para los Premios al Desempeño del año en curso en la Categoría de Reducción del Retraso por Provincia/Regencia/Ciudad.

El reglamento, que entrará en vigor el 10 de noviembre de 2025, proporcionará incentivos por valor de 300.000 millones de IDR, que se dividirán entre 3 provincias, 38 distritos y 9 ciudades mejor clasificadas en la reducción de las tasas de retraso del crecimiento.

«Para apoyar manejo «A nivel nacional, se considera necesario proporcionar incentivos a las regiones por su desempeño en el manejo del retraso del crecimiento en las regiones», como se cita en la sección de consideración del KMK No. 330/2025, miércoles 12 de noviembre de 2025.



Los funcionarios de salud del centro de salud de Muara Dua llevan a cabo controles del retraso del crecimiento infantil, incluidos el estado nutricional, el peso y la altura en la aldea de Meunasah Alue, Lhokseumawe, Aceh.

«Esto está de acuerdo con el Reglamento Presidencial Número 71 de 2021 sobre la Aceleración de la Reducción del Retraso en el Crecimiento», dijo.

El reglamento explica que para las mejores regiones que hayan logrado reducir las tasas de retraso del crecimiento, se otorgará un promedio de 5 mil millones de IDR a 6 mil millones de IDR para cada región.

Se dan excepciones para varias regiones, como Tangerang Regency con el mayor valor nominal de 7.220 millones de IDR, la ciudad de Pasuruan 7.150 millones de IDR y la ciudad de Madiun 7.100 millones de IDR.

El reglamento también determina el tipo y el peso del gasto en gestión del retraso del crecimiento que puede utilizar cada región, incluidos, entre otras cosas, programas de gestión educativa, programas para cumplir con los esfuerzos de salud individuales y los esfuerzos de salud pública.



Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Parlamento, Senayan

Luego también para programas de preparación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y alimentos y bebidas, programas de gestión y desarrollo de sistemas de aguas residuales, programas de rehabilitación social, así como programas de protección y seguridad social.

Otros objetivos para estas áreas son aumentar los programas comunitarios de diversificación y seguridad alimentaria, programas de gestión de residuos y programas de desarrollo de planificación familiar (KB).

«Determinar la asignación de fondos de incentivo fiscal para el año fiscal 2025 para los premios de desempeño del año en curso en la categoría de reducción del retraso del crecimiento en 300.000.000.000 de IDR», como se establece en la segunda parte del reglamento.

«Con el detalle de las asignaciones por provincia/distrito/ciudad, como consta en el anexo que es parte inseparable de este Decreto Ministerial», dijo.