Purbaya pide a BNPB que proponga fondos adicionales para la recuperación del desastre de Sumatra

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, apeló a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) enviar inmediatamente una adición presupuesto recuperación de desastres en Sumatra.

Lea también: Prabowo corrige el ‘dinero cansado’ del TNI: ¡Anima al dinero, los soldados no pueden estar cansados!



Lo transmitió después de asistir a la apertura comercial de la Bolsa de Valores de Indonesia en el edificio BEI de Yakarta.

«Sólo hago un pequeño llamamiento al BNPB y a las partes que se ocupan de las catástrofes, si es necesario. danaAplicar rápidamente. «Tenemos los fondos listos», dijo Purbaya, el viernes 2 de enero de 2026.

Lea también: Prabowo aprueba el establecimiento del grupo de trabajo de Kuala, esta es su tarea





Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Dijo que las víctimas de desastres necesitaban asistencia inmediata para que sus necesidades básicas pudieran ser satisfechas nuevamente. Por ello, Purbaya pidió a las partes manejo desastre, actuar rápidamente y presentar el presupuesto adicional necesario.

Lea también: Instrucciones especiales de Prabowo a Danantara sobre la construcción de viviendas para los residentes afectados por el desastre de Sumatra



Ambos presupuestos para comprar herramientas, construir puentes o construir viviendas permanentes o temporales.

«Porque las personas afectadas por la catástrofe no pueden esperar demasiado», afirmó.

Aseguró que el espacio fiscal estuviera listo para satisfacer las necesidades de recuperación de las zonas afectadas por desastres. Además, hasta finales de 2025, BNPB todavía tiene un presupuesto restante para desastres de alrededor de 1,5 billones de IDR.

Anteriormente, BNPB también había propuesto un presupuesto adicional de 1,4 billones de rupias el 18 de diciembre, incluidos 650 mil millones de rupias para la gestión de desastres en Sumatra. Actualmente, los fondos disponibles listos para usar se registran en 1,51 billones de rupias.

Purbaya enfatizó que su partido ha hecho esfuerzos para que el desembolso futuro de fondos para desastres no solo pueda ser presentado por BNPB, sino también a través del Grupo de Trabajo de Emergencia de Puentes (Grupo de trabajo Puente).

El Grupo de Trabajo sobre Puentes está bajo la coordinación del Jefe del Estado Mayor del Ejército (KSAD) y se formó bajo la dirección del presidente Prabowo Subianto para construir puentes de emergencia, especialmente en áreas remotas y afectadas por desastres.

Esta medida se tomó en respuesta a un informe del Jefe de Estado Mayor del Ejército, general del TNI Maruli Simanjuntak, que afirmaba que la construcción de puentes en varias zonas de desastre en Sumatra se llevó a cabo de forma independiente, incluso hasta el punto de endeudarse.

Por lo tanto, Purbaya afirmó que no tenía ninguna objeción si el Bridge Task Force proponía desembolsar fondos de hasta 1 billón de IDR del presupuesto restante de desastres de BNPB. Los fondos se pueden utilizar para pagar deudas y cubrir los costos de construcción de puentes y adquisición de equipo pesado.