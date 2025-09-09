Purbaya pede puede acelerar el crecimiento económico de Indonesia, esta es la estrategia

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) de la República de Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa Optimista puede acelerar crecimiento economía Indonesia. Afirmó haber sabido los obstáculos que hicieron que el crecimiento económico de Indonesia se desaceleró.

Leer también: Ministro de Finanzas Purbaya: No tomaremos una política fiscal extraña



Purbaya reveló esto después de asistir a una reunión limitada (Ratas) con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio del Estado. A las ratas también asistieron varios ministros de gabinetes rojos y blancos.

«Soy un economista durante mucho tiempo, por lo que entendemos cómo solucionarlo. Y sobre lo que están sucediendo las debilidades ahora», dijo Purbaya a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Listo para ser criticado por completo, Purbaya pidió tiempo de adaptación para trabajar como Ministro de Finanzas





Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, Sertijab Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Purbaya agregó que Prabowo y varios ministros acordaron crear pasos para que el crecimiento económico de Indonesia creciera más rápido.

Leer también: Entonces Menkeu, Purbaya tendrá cuidado de hablar



«Y el presidente y el equipo, varios ministros han acordado crear pasos para que el programa de desarrollo sea rápido y que el sistema financiero no sea tan apretado como ahora. Esto significa que puede crecer más rápido, el sector también lo es», dijo.

También enfatizó el compromiso del gobierno de mantener déficit Fiscal de acuerdo con las disposiciones de la ley, que es un máximo en el nivel del 3 por ciento.

«Seguiremos la ley. Esa no es mi decisión. La decisión del gobierno en general. Seguimos las leyes», dijo.

Además, Purbaya descartó la suposición de que el déficit del presupuesto estatal (APBN) activará automáticamente inflación. Según él, el crecimiento económico de Indonesia, que se prevé que esté en el rango de 6.5 a 6.7 por ciento, todavía está dentro de los límites seguros.

«Por lo tanto, el déficit de APBN no causa automáticamente la inflación o las compras para causar inflación. No es automático. Así que vemos otros lados, la capacidad económica para crear qué tipo de crecimiento», dijo.



Ilustración del crecimiento económico

Con respecto al estímulo adicional, dijo que el gobierno estaba preparando la aceleración de la implementación de programas existentes para poder crear más empleo.

«La clave está ahí. Qué tan rápido podemos restaurar la economía para que haya muchos trabajos. Eso es lo que buscaremos más tarde», dijo.