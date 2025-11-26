Purbaya paga la compensación energética del primer trimestre a Pertamina en octubre de 2025

Jacarta – Director de Finanzas PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini informó que su partido lo había recibido. compensación diferencia en los precios de los combustibles para el primer trimestre de 2025, en octubre de 2025 del Ministerio de Hacienda.

Lea también: En el tercer trimestre de 2025, Pertamina registró un beneficio de 34,11 billones de IDR.



«En octubre de 2025, Pertamina recibió pago compensación para el primer trimestre de 2025″, dijo Emma en su declaración del miércoles 26 de noviembre de 2025.

Dijo que el pago de la compensación respalda el desempeño financiero de Pertamina. Además, todas las compensaciones para 2024 se pagaron en junio de 2025, mientras que los pagos de compensación para 2025 están comenzando a realizarse.

Lea también: Pertamina señala que ha alentado a 66.182 MIPYMES a pasar a clase desde 1993



«Agradecemos el apoyo del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales, el Ministerio de Empresas Empresariales y Danantara», dijo.

Lea también: Purbaya y Bahlil se reúnen sobre las existencias de GLP para Nataru, escuche la discusión



El gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, también emitió la PMK No. 73 de 2025 sobre Procedimientos para el suministro, desembolso y contabilidad de fondos de compensación por déficit en los ingresos de las entidades comerciales debido a las políticas para determinar los precios de venta al por menor de las tarifas de combustible y electricidad, que permite que los pagos de compensación se realicen todos los meses y proporciona flexibilidad de pago en moneda extranjera.

«Esta política fortalecerá nuestra liquidez en el futuro, sin dejar de considerar la disponibilidad fiscal del país», dijo Emma.

Según los últimos registros, el Ministerio de Hacienda ha realizado pagos de subvenciones y compensaciones. energía valorado en 192,2 IDR billón a partir del 3 de octubre de 2025. El valor realizado equivale al 49 por ciento del límite máximo de 394,3 billones de IDR y ha sido recibido por 42,4 millones de clientes.

De esa cantidad, 123 billones de rupias son subsidios energéticos que se pagan cada mes a las entidades comerciales que reciben asignaciones, a saber, PLN y Pertamina. Mientras tanto, las Rp. 69,2 billones son pagos de compensación energética.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, el ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, y el jefe de la Agencia Reguladora BUMN (BP), Dony Oskaria, también acordaron cifras de compensación energética para el primer y segundo trimestre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Purbaya implementará el nuevo plan a partir del año fiscal 2026. Donde cada mes el Estado pagará el 70 por ciento de la compensación energética y el 30 por ciento restante se calculará en septiembre.

Purbaya explicó que con el último plan de pago de compensación energética, tanto Pertamina como PLN tendrán un mejor flujo de caja.

«Más adelante, si no es suficiente, el resto se pagará en septiembre. Así que los primeros 9 meses se pagarán en septiembre», dijo.