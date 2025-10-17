Purbaya no tiene problemas para reconstruir el internado islámico Al Khoziny utilizando la APBN, estas son las condiciones

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, admitió que no tenía ningún problema si la reconstrucción del edificio derrumbado en el internado islámico Al Khoziny (Ponpes), Sidoarjo, Java Oriental, se llevaría a cabo utilizando Presupuesto público.

Ni siquiera negó que el Ministerio de Hacienda haya dado luz verde a este discurso, siempre y cuando se pueda absorber el presupuesto. justo en el objetivo Y a tiempo.

«Para mí la luz siempre es verde. Es el modo de compras. Siempre que las compras sean correctas, puntuales, a tiempo, para mí no hay problema», dijo Purbaya en la oficina del Ministerio de Obras Públicas, en el sur de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Palacio Presidencial

Además, Purbaya confirmó que el proceso de construcción de este internado islámico no requiere la presentación de una propuesta, porque ya ha sido discutido con varios ministros.

«No (no hay necesidad de una propuesta), porque en realidad se discutió esta mañana. Simplemente finalícelo. Después de eso, el Ministro de Obras Públicas diseñará todo», dijo Purbaya.

Sin embargo, Purbaya no especificó de qué ministerio procederá el presupuesto para el desarrollo del internado islámico. Sólo dijo que la decisión final recae en el Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

«La decisión no es mía, sino de Pak Muhaimin. Lo que está claro es que PU puede hacerlo, yo puedo hacerlo, depende del señor Muhaimin hacerlo, ¿puede él hacerlo o no?». dijo.

En la misma ocasión, el Ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodo Dijo que aunque el Ministerio de Obras Públicas está dispuesto a proporcionar un presupuesto para este fin, todavía está esperando una decisión de Cak Imin.

«Si Pak Muhaimin y el Ministro de Religión quieren obtener el presupuesto, pueden quitárselo a PU», dijo.