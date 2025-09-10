Purbaya llame errores fiscales y monetarios para que el culpable

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, dijo Purbaya Yudhi Sadewa, presión económica prolongada culpa política fiscal Y monetariose ha convertido en uno de los desencadenantes para el surgimiento de la acción Demostración Incluso para causar víctimas hace algún tiempo.

Purbaya declaró esto en una reunión de trabajo Comisión XI DPR Ri con el Ministro de Finanzas, relacionado con la Introducción al Plan de Trabajo y el Presupuesto (RKA) en 2026.

«La manifestación de ayer se debió a la presión prolongada en la economía, debido a los errores de política fiscal y monetaria que realmente dominamos», dijo Purbaya en una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes XI, miércoles 10 de septiembre de 2025.



La primera reunión del Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) de Purbaya Yudhi Sadewa con el DPR

Purbaya reconoce actualmente la economía que se asfixia cada vez más a la comunidad debido al lento gobierno para realizar el gasto presupuestario y elegir poner su dinero en Bank Indonesia (BI).

Aunque las tasas de interés son bajas, según él, el crecimiento del dinero que se considera vitaminas en un sistema económico en realidad se vuelve tan apretado incluso de lo negativo.

Purbaya explicó, desde mediados de 2023, el dinero se absorbió gradualmente y hacia abajo, hasta que su crecimiento fue cero antes del segundo semestre de 2024.

«Así que eso es lo que sientes donde la economía se está desacelerando significativamente, el sector real es difícil, todo es difícil, entonces sale el eslogan de indonesio oscuro», dijo Purbaya.

Sin embargo, en lugar de culpar siempre al factor de la incertidumbre global, Purbaya enfatizó que, de hecho, las políticas nacionales también juegan un papel en la desaceleración en la economía nacional.

«Todos designamos esto debido a Global. Aunque hay políticas domésticas incorrectas que también nos están molestando principalmente», dijo.