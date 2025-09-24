Purbaya llame a la asignación de APBN para el continuo ikn en 2026

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, dijo que la asignación de APBN para la construcción de la ciudad capital del archipelago (IKN) continuará en el año fiscal 2026.

Leer también: El rupia se debilitó cuando el mercado estaba esperando los pasos concretos de Purbaya sobre la dirección fiscal



«Todavía es alentado. El próximo año más rápido», dijo Purbaya en el DPR, citado el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Sin embargo, Purbaya no especificó los detalles sobre la cantidad del presupuesto que se vería para IKN en 2026.

Leer también: Purbaya se reunirá con la asociación de la industria de cigarrillos que discutirá la política de impuestos especiales del tabaco





Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Solo explicó que este año el gobierno todavía estaba presupuestando fondos para la construcción de IKN hasta Rp 5.7 billones.

Leer también: La promesa de no agregar demasiada deuda, Purbaya: no tan grande como en el APBN



«Incluyendo aquellos asignados al Ministerio de Obras Públicas (PU)», dijo el ministro.

En cuanto a la continuación de IKN en el futuro, Purbaya afirmó que aún esperaría las órdenes del presidente Prabowo Subianto.

«Esa es una inversión en Indonesia. Esperamos que más tarde cuando parezca comenzar a caminar, el sector privado entrará allí», dijo.

Se sabe que en el proyecto de presupuesto estatal de 2026 el gobierno presupuestó RP 6.3 billones para la construcción del IKN. La cifra fue transmitida por el Ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, durante la conferencia de prensa de Note Financial Note 2026.

«Por valor de RP 6.3 billones para IKN. Si no me equivoco. Más tarde, si me equivoco, me corrigen nuevamente», dijo Sri Mulyani.