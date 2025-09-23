Purbaya llamando al presupuesto de alimentación nutritivo gratuito que alcanza RP. 335 billones en APBN 2026

Yakarta, Viva -Un plan legal sobre Presupuesto Los ingresos y gastos estatales o el proyecto de presupuesto estatal 2026, han sido transmitidos a la ley APBN 2026 por el Parlamento Indonesio hoy, martes 23 de septiembre de 2025.

El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, dijo, en nombre del Gobierno, su partido apreció el liderazgo y a todos los miembros del Consejo para el apoyo y la aprobación del RAPBN a la Ley APBN 2026.

«El máximo aprecio por el apoyo y la aprobación del proyecto de presupuesto estatal en una ley, a través de un proceso de discusión muy constructivo y acomoda las aspiraciones y expectativas que se desarrollaron en la comunidad», dijo Purbaya en la 5ª sesión plenaria del DPR, Senayan, Jakarta, martes 23 de septiembre, 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

Dijo que, con una visión y misión de darse cuenta de la soberanía de la comida, la energía y la economía verde, el Presidente Prabowo inició el APBN 2026 para alentar la rotación de la actividad económica para moverse más avanzado. Luego también para que el sector real se mueva, aumenta el poder adquisitivo de las personas y bienestar público que es justo se puede lograr.

«El APBN 2026 tendrá un impacto real en la comunidad y la economía, para la realización de una indonesia soberana justa y próspera», dijo.

Purbaya también detalló, el presupuesto estatal 2026 ha cubierto una serie de programas de prioridad gubernamental. Por ejemplo, como la seguridad alimentaria con un presupuesto de Rp 164.7 billones, para lograr el objetivo de la auto -ufficiencia y la estabilización de los precios de los alimentos y realizar el bienestar de los agricultores y pescadores.

Luego, la segunda prioridad está relacionada con la seguridad energética con un presupuesto de RP 402.4 billones, para aumentar el levantamiento de petróleo y gas, acelerar las transiciones energéticas y la estabilización de precios. «Entonces también hay un programa Comer nutritivo gratis (Mbg«Como una de las principales prioridades de la APBN 2026, con una asignación de 335 billones de RP», dijo Purbaya.

Además, hay un presupuesto educativo de RP. 769.1 billones para la conferencia PIP y KIP, la escuela de personas, las escuelas superiores de Garuda, las becas y el bienestar maestro/profesor. Luego, el presupuesto de salud de RP 244 billones para el programa nacional de seguro de salud, cheques de salud gratuitos, a la revitalización del hospital.

Luego también está el programa de prioridad de prioridad en el universo para modernizar el equipo de defensa al bienestar de los soldados, así como al programa de aceleración de inversión y comercio.

«El desarrollo de la aldea, las cooperativas y las MIPYMES. Se forman 80 mil cooperativas de las aldeas rojas y blancas que proporcionan facilidad de alimentos, logística, fertilizantes y servicios financieros», dijo.