Purbaya llama la transferencia a las regiones No hay más descuentos

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Mencione que no hay más corte dana transferir al área (TKD) En la preparación Rapbn 2026.

Mientras tanto, relacionado con la posibilidad de la adición de TKD, Purbaya dijo que el gobierno aún tenía que discutir con el parlamento indonesio.

Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«No volveremos a cortar», dijo Purbaya al responder preguntas sobre los fondos de transferencia al área en una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Indonesia, Yakarta, el miércoles por la noche.

En la sesión de la conferencia de prensa, Purbaya enfatizó que las políticas gubernamentales relacionadas con los fondos de transferencia a las regiones tenían en principio las dirigidas a fomentar el crecimiento económico. «Tendemos a dar, llevar a cabo políticas fiscales que fomenten el crecimiento económico», dijo el Ministro de Purbaya.

Continuó que la estrategia presentada fue una mejor absorción presupuestaria y una mejor gestión del uso del presupuesto.

«Lo importante es que la absorción del presupuesto es mejor, por lo que no interfiere con la condición, la limitación de nuestro sistema financiero», continuó Purbaya.

El Ministro de Finanzas, Purbaya, se enfrentó al presidente Prabowo en el Palacio Presidencial de Indonesia para informar los resultados de la primera reunión de trabajo de Purbaya con la Comisión de la Cámara de Representantes XI en el Complejo del Parlamento, Yakarta, el miércoles por la mañana, luego ambos también discutieron discutiendo el presupuesto estatal del borrador de 2026.

«Los números aún se están discutiendo. Por lo tanto, no se ha roto. Sin embargo, informamos cómo es el progreso», dijo Purbaya.

El Ministro de Finanzas, Purbaya, también informó la propuesta del gobierno con respecto a los cambios en varios puestos de presupuesto en el proyecto de presupuesto estatal de 2026. «Con respecto a la posibilidad de cambios en el presupuesto que podría ocurrir, pero no pude discutirlo porque todavía se estaba discutiendo con el DPR», dijo Purbaya.

En una reunión en el Parlamento Indonesio en Yakarta, el miércoles por la mañana, Purbaya y la Comisión XI discutieron el Plan de Trabajo Presupuesto (RKA) del Ministerio de Finanzas de 2026 cuyo valor alcanzó RP52.16 billones.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Purbaya, en su presentación, dijo que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el diseño de APBN (RAPBN) de 2026 fue dirigido a 5.4 por ciento, más alto que el objetivo de 2025 APBN de 5.2 por ciento. En términos de componentes del PIB, las proyecciones de inversión disminuyen del 5.5 por ciento este año al 5.2 por ciento el próximo año.

Por el contrario, el objetivo del crecimiento del consumo de hogares aumenta del 5.0 por ciento este año al 5.2 por ciento el próximo año. Luego, las exportaciones que aumentaron de 5.4 por ciento a 6.7 por ciento. En cuanto al sector, se estima que la agricultura crece 4.1 por ciento, fabricando 5.2 por ciento y 8.0 por ciento de información y comunicación el próximo año. (Hormiga),